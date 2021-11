Publicó osadas fotos y dejó un mensaje: “No tengo casa pero hago re ricos mates”

Jimena Barón es muy activa en las redes sociales, donde comparte postales de su vida cotidiana, algunos de sus looks más osados y fotos de su trabajo.Ayer publicó una serie de fotos en donde se la ve con una bikini estampada a cuadros violetas y blancos.“No tengo casa, tengo departamento, pero hago re ricos mates. No sé”, escribió junto a las imágenes.“Hermosa”, “Que lomazo”, “Una belleza”, “Sos un fuego”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron algunos de sus seguidores.Durante este fin de semana, la jurado de “La Academia” sorprendió a todos al mostrar su forma de hacerle frente al verano. En medio de una juntada familiar, la actriz optó por reemplazar la pileta inflable por una cacerola con agua fría para refrescar a su sobrina.“Familia, 38 grados, fernet, amigos, sudoku, Momo y sus fotos artísticas, el baile de dormir a mi sobrina, harinas de la felicidad, el jacuzzi cacerola y el destape en el chino. Amo mucho a mi familia y lo que me enseñaron, que es un montón pero uno se da cuenta de grande”, escribió debajo de una publicación con imágenes de lo que fue la jornada