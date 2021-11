Wanda Nara habló con Susana Giménez y dijo que “hubo un quiebre” con Icardi

En una entrevista que Nara le dio a la conductora Susana Giménez en la capital francesa y que se verá completa el 30 de este mes por una plataforma -Telefe difundió algunos fragmentos-, la esposa de Icardi se refirió a ese posible encuentro entre el futbolista y Suárez."Confiamos los dos ciegamente en todo, pongo las manos en el fuego por él y sentí que hubo un quiebre. Después me dijo que hubo un encuentro y que no pasó nada", sostuvo ella.Con la Torre Eiffel de fondo y en distintas locaciones en las que se hizo el reportaje, la empresaria mediática apareció en escena mientras la "Diva de los Teléfonos" presentaba el tema y señaló: "Yo quería hablar con vos"."Ahora empieza el Wanda-Gate", respondió Susana y enseguida le preguntó: "¿Cómo empezó esto?¿Vos le viste el teléfono a Mauro?".

"Estábamos en un campo, estaban las nenas andando a caballo y busqué una foto en el teléfono. Ahí vi pantallazos de un chat con una mujer muy famosa que ya saben", precisó Nara en referencia a la "China", a quien nunca mencionó."Es obvio que se empiezan a generar un montón de versiones, a veces cuando no querés hablar empiezan a inventar. Es lógico", señaló.Y Giménez comentó que "es el precio que una paga por ser famosa"."Es la culpa que pago por ser impulsiva. Lo primero que se me vino a la cabeza fue poner una historia", precisó Wanda, en alusión a aquella frase que decía: "Otra familia que te cargaste por zorra"."Ellos tienen que saber que cualquier mujer se moriría por estar en el lugar. Yo conozco las partes buenas y las partes malas, la vida real no es lo que una muestra en Instagram, cuando estamos tristes no lo mostramos", analizó la empresaria, antes de recibir la frase de Susana.La conductora le preguntó si ella era amiga de la actriz y Wanda respondió: "No era amiga, tenía buena relación cordial. Mi enojo fue una mirada machista, de echarle la culpa a la mujer. Después tomé distancia, y admiro que una mujer pueda ser libre"."Yo soy una mujer chapada a la antigua: para mí un mensajito es divorcio", afirmó Nara y se imaginó en la situación opuesta: "Los mensajes no los hubiera escrito y no me gustó que no me hayan contado del otro lado".Asimismo, agregó: "Nunca tuvimos problemas de este tipo, te lo puedo jurar por mis cinco hijos. Cuando vi el mensaje, agarré mis cinco hijos y en el primer avión me fui a Italia. Y él se vino en el avión atrás mío"."Él me dijo que piense en la familia, que fue el error de su vida. Nosotros nos contábamos cualquier cosita", reveló la empresaria.La conductora señaló, desde su punto de vista que Icardi "no parece ser un tipo mujeriego".Y Wanda sostuvo: "A cualquiera le puede pasar, lo importante de esto es que pudimos poner un stop a la relación. Plantearnos seguir o no seguir"."Él te dijo que dejaba el fútbol", indagó Susana, al tiempo que Nara respondió: "Hay que ver si lo hubiera hecho".Cuando terminaba este adelanto dado a conocer este martes por la noche, Icardi apareció en escena, saludó a Susana con un abrazo y besó a su esposa."Yo no estoy arreglado, vine así nomás", se justificó el delantero del PSG por su look informal en contrapunto con la elegancia que mostraban las dos mujeres.