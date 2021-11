"Vos sos mi permitido": revelan más mensajes de la China Suárez a Icardi

Pasan los días, las peleas, las reconciliaciones. Pero el escándalo que involucra a la China Suárez, Mauro Icardi y Wanda Nara parece no terminar nunca. El nuevo capítulo se abrió porque el periodista Angel de Brito dio a conocer el contenido de algunos de los mensajes que la actriz le habría mandado al jugador.“Vos te vas a separar de tu mujer. Yo no hablo con casados pero vos sos mi permitido”, fue uno de los mensajes que, según el conductor de Los Angeles de la Mañana, le envió la China al delantero del PSG.Además, De Brito contó que la actriz le escribió en un momento a Icardi: “Me duele verte con Wanda”.Entonces, el conductor contó que el mensaje habría llegado después de ver al futbolista junto a su esposa en redes: “Veía stories y lo bloqueaba”.El conductor de Los ángeles de la mañana explicó que Suárez le enviaba estos chats, pero lo bloqueaba de manera inmediata para que él no pudiera responderle. Luego, adelantó que la actriz también se comunicaba con otros deportistas: “Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”.Anteriormente, la panelista Yanina Latorre dio a conocer algunas de las conversaciones que mantenían Mauro y la China Suárez a través de Telegram, una de las plataformas de mensajerías más seguras. Por esa vía, además de chatear, también mantenían conversaciones telefónicas. Fuente: (LaCapital)