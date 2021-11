Kevin Spacey deberá pagarle US$31 millones a la productora de "House of Cards"

Qué pasó con “House of Cards”

El actor Kevin Spacey sufrió un duro revés en los tribunales de Los Ángeles: deberá pagarle 31 millones de dólares a los productores de la serie House of Cards. Los creadores de la ficción adujeron pérdidas millonarias luego de terminar la ficción antes de tiempo, tras despedir al protagonista por comportamiento sexual inapropiado.Un tribunal arbitral ordenó a Spacey y a sus compañías a pagar ese monto luego que descubrir que el actor incumplió su contrato al violar la política de acoso sexual de la compañía.El perjuicio económico a los creadores de la serie sucedió luego de que interrumpieran la realización de la temporada sexta de House of Cards, tras haberlo echado a Spacey. Los guionistas tuvieron que reescribirla, reducirla de 13 a ocho episodios y finalizarla antes de lo que pensaban.“La seguridad de nuestros empleados, sets y ambientes de trabajo es de suma importancia para MRC y el motivo por el que buscamos que se rindan cuentas”, declaró el estudio creador de House of Cards en un comunicado difundido el lunes.Spacey fue una de las primeras figuras importantes de Hollywood en ser acusadas a raíz del escándalo de Harvey Weinstein en octubre de 2017. Un informe periodístico de la CNN reveló a principios de noviembre de ese año que el actor había creado un ambiente tóxico en el set.La investigación puntualizaba que Spacey generaba comentarios groseros y tenía contactos no consensuados con los empleados varones jóvenes. “MRC no tenía conocimiento de este tipo de conducta por parte de Spacey con miembros del elenco o del equipo de trabajo del programa”, afirmó la productora en el documento judicial presentado.El intérprete, entonces, fue suspendido de inmediato en espera de una investigación interna hasta que determinaron rescindirle el contrato, y su personaje, Frank Underwood, fue eliminado del programa.La productora agregó que la consiguiente exclusión del actor estadounidense de la popular serie exigió una reorganización del trabajo que derivó en “pérdidas sustanciales”La productora inició una batalla legal contra Spacey en 2019, y de acuerdo con la petición que trascendió esta semana, en 2020 un juez de arbitraje falló en favor de MRC declarando el incumplimiento de contrato por parte del ganador del Oscar por Belleza americana.Los representantes legales del actor no respondieron a las consultas de ninguna agencia ni medio especializado. Fuente: (Tn)