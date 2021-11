La impotencia de Carlitos Román tras el robo en su casa: "me destrozaron"

El conocido animador de música tropical encontraba indignado al ser la segunda vez que entran a su casa en un año. Ocurrió ayer por la tarde en su domicilio de barrio Villa María Selva. Se presume que fueron varios delincuentes por los destrozos ocasionados.En plena tarde, delincuentes tiraron la puerta abajo de la casa del productor, revolvieron todo y se llevaron una buena suma de dinero. "Quiero saber quiénes son los fiscales, los jueces que dejan en libertad a estas lacras que tenemos dentro de la sociedad", transmitió Román.El delito tocó las puertas del productor Carlitos Román durante este fin de semana. Más que tocar, las atravesó. Porque en plena tarde de Barrio María Selva, donde se encuentra ubicado su domicilio, delincuentes se metieron en su casa, desmantelaron todo lo habido y por haber y se llevaron una buena suma de dinero. En diálogo con Telefe Santa Fe, el hombre de los medios transmitió su impotencia."Me siento impotente, fue a las seis de la tarde, yo me fui cinco menos cuarto. Fue muy temprano. Me siento desprotegido: es un bariro popular, gente laburadora. No puede ser que pase todo esto. Tenemos que tomar conciencia: quiero saber quiénes son los fiscales, los jueces que dejan en libertad a estas lacras que tenemos dentro de la sociedad", comenzó relatando Carlitos.En este sentido, apuntó a la justicia. "Vos te rompés y esta gente sale a la calle, delinque y es impune. Yo estaba en la comisaría, haciendo la denuncia, a los quince minutos llevan a uno detenido: no habían terminado el sumario y el fiscal dio la orden de liberarlo. Hasta cuándo"."Me destrozaron por completo. Estoy sin dormir. Me llevaron mucho dinero que había cobrado de Lotería y tenía para pagar el canal. Yo no soy empleado, pago un espacio ¿Cómo hago para pagar ahora? Me llevan el dinero, yo alquilo acá, no es mío. Soy un laburante como todo el mundo", manifestó.

Finalmente, transmitió su fortaleza para continuar. "Tengo la suerte de ser un tipo creíble, jamás vendo mis valores. Voy a seguir, no sé cómo voy a hacer. Soy un luchador, me han pasado muchas cosas en mi vida. Tengo la suerte de ser un tipo creíble. Voy a seguir, no sé cómo. Me siento mal, no puedo dormir. Cualquier ruidito, me despertaba".