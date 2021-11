Revelan que Nicolás Occhiato tuvo un "touch sexual" con Graciela Alfano

Daniel Ambrosino confirmó en El Show de los Escandalones que el conductor tuvo un encuentro íntimo con la exvedette, e hizo un comentario picante que involucra a Flor Vigna. Mira el video.



Nati Jota reveló que Nicolás Occhiato tuvo un encuentro sexual con Graciela Alfano. Por otro lado, Daniel Ambrosino confirmó en el programa El Show de Los Escandalones lo dicho por la periodista.



En la última emisión de Nadie dice nada, el ciclo conducido por Nicolás Occhiato en Luzu TV (Youtube y Twitch), junto a Nati Jota, Flor Jazmín Peña y Nacho Elizalde, surgió un tema que derivó en una insospechada revelación.

"Estar con alguien que de chico. . . ", expresó el presentador que no pudo terminar la frase porque Nati Jota lo interrumpió y declaró: "Solo a vos te pasa eso Nicolás que te cu. . . a Alfano". La cara del conductor se desencajó buscando ayuda en sus compañeros. "Estás loca", respondió rápido Occhiato. "¿Pasó?", preguntaron. "No", grito él.



Antes de la pandemia, Occhiato y Alfano compartían un programa junto Noelia Marzol y Flor Jazmín. Fue entonces que los rumores aumentaron. Sobre todo, cuando se conocieron comentarios de Graciela (Alfano) respecto a Nico: "Ella siempre le gustó él, a pesar de la diferencia de edad. Ella le dijo una vez a una panelista de Intrusos que gustaba de él y la frase fue “a este me lo voy a c. . .” . Lo habrían hecho en el camarín. Siempre se dijo eso", aseguró Rodrigo Lussich en "El show de Los Escandalones".



Dani Ambrosino, para sumar, dio una versión picante del tema: "No lo quiere contar porque en ese momento que ellos estuvieron, él había vuelto con Flor Vigna".

Fuente: Exitoína