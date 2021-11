Vicuña dejó un proyecto laboral afectado por la separación con la "China" Suarez

No son meses fáciles para Benjamín Vicuña. Es que después de que anunciara su separación de Eugenia La China Suárez en agosto, el actor tuvo que aceptar que la actriz se fuera por un tiempo a España, lo que provocó la distancia con sus hijos menores, Magnolia y Amancio. Como si fuera poco, en el medio del viaje laboral de la ex Casi Ángeles hacia Europa, estalló todo el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, en el cual se señaló a su ex como la tercera en discordia.



Lo cierto es que, si bien Suárez ya está de regreso en el país, el actor chileno todavía sigue triste por la ruptura de su hogar familiar. Tal es así, que hasta habría rechazado seguir con un importante papel que estaba realizando en una ficción del otro lado de la Cordillera de los Andes.



“Él estaba grabando una teleserie en Chile, de las más exitosas del último tiempo. Resulta que el personaje de él es un hombre que le roban el hijo y lo empieza a buscar, es terrible. Pero su personaje murió de una forma muy repentina, fue muy raro”, comenzó revelando la periodista chilena Mariela Sotomayor a El Show de los Escandalones, el programa que conduce Rodrigo Lussich en América.



Y explicó: “Resulta que esta semana yo supe que el guión de la teleserie no estaba planteado así. Pero Benjamín empezó a caer en una depresión, en una situación de tanta tensión con lo que le estaba pasando con la China Suárez, que él habla con los ejecutivos del canal y les dice: ´Necesito que maten a mi personaje porque yo no doy más´. Hoy día está muy triste, añorando la familia”.



Benjamín Vicuña decidió bajarse de una serie tras su separación con la China Suárez (Video: "El show de los escandalones" - América)

Días atrás, el ex protagonista de ATAV había compartido una sugestiva reflexión en su cuenta de Instagram, donde profundizó sobre su profesión en un tono de elogio y agradecimiento: “En este oficio del actor, se aprende hasta el último día. Se aprende de compañeros, técnicos, directores y personajes que te susurran al oído qué camino y elección tomar”, comenzó escribiendo el chileno.



Benjamín escribió el texto junto a una selfie tomada en lo que pareces ser un camarín. Con un gorro de lana, se ve la mitad de su rostro y su nombre puede leerse espejado impreso en un papel y junto al título de El primero de nosotros, la tira que se encuentra grabando junto a sus colegas Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi, Damián de Santo y Mercedes Funes y que se verá por Telefe. “Son muchos los años en este misterioso mundo de la interpretación y sigo asombrado como el primer día”, añadió con gratitud al mundo de las tablas.



A continuación, manifiesta lo que siente cada vez que escucha la palabra mágica del mundo de la actuación, a partir de la cual todo parece transformarse: “‘Acción’ y el tiempo se relativiza. ‘Acción’ y tus penas descansan en el camarín. ‘Acción’ y puedes tener el coraje que nunca tuviste mirar a los ojos y exigir una verdad”, escribió Vicuña. Un verdadero manifiesto de agradecimiento a la profesión, pero con un trasfondo que no tardó en develar. Porque como cierre, Vicuña eligió una frase contundente, que bien puede interpretarse como una reflexión respecto a su reciente separación: “Amo mi profesión. El teatro cura y la ficción hace mundos más bellos. Es el amor de vida. Este no se apaga”, sentenció, con una frase que se parece a dar vuelta la página.