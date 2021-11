China Suárez sufrió un accidente en Jujuy: “Me tragó la tierra”

La actriz, que compartirá película con el español Álvaro Morte, conocido popularmente por su papel de 'El Profesor' en la exitosa serie La casa de papel (Netflix), publicó varias imágenes y videos del detrás de escena del rodaje.Fue así que en un posteo que realizó en Instagram, la China le contó a sus seguidores (cuenta con más de 5.5 millones) la insólita caída que sufrió mientras se encontraba en Salinas Grande, un desierto blanco a 4.000 metros de altura y el tercer salar más grande de Sudamérica.Con imágenes desde el lugar de los hechos, que retrataban el episodio, la ex de Benjamín Vicuña relató el inesperado percance en el que se lastimó uno de sus cuádriceps, un tobillo y el dedo gordo de su pie derecho.Primero compartió el video de una amiga suya que unos minutos antes de su accidente le había sucedido lo mismo. "Obviamente a los diez minutos me pasó lo mismo y peor", explicó la actriz, refiriéndose al karma instantáneo que sufrió por burlarse de la caída de su compañera."Me caí en uno de esos ojos de agua. Literal me tragó la tierra. Obviamente me tenté", explicó luego a través de una historia de Instagram.Despreocupando a sus seguidores, la actriz se lo tomó con mucho humor. Sin embargo, se llevó más de un recuerdo de su paso por las salinas jujeñas. Es que Eugenia mostró, en efecto, la foto de sus lastimaduras y luego posteó: "Heridas de guerra. Torpe since 1992".Pero más allá de este incidente, la actriz de Argentina: Tierra de amor y Venganza se había mostrado muy conmovida por recorrer los paisajes del Norte argentino: "Jujuy y alguna fibra que tocó en mi. Su música, sus colores, su energía. Volví a mi infancia en una noche. Colmada de recuerdos, imágenes. De mi papá y mi tío masticando coca y escuchando folclore en el living de mi casa".Eugenia China Suárez se mofó del rumor que surgió sobre la entrevista que le brindó a Alejandro Fantino para la plataforma Star+ luego del escándalo con Wanda Nara (34) por su affaire con Mauro Icardi? (28).En los últimos días, se confirmó la noticia de que la actriz le había dado una nota al periodista de América y ESPN para un especial que se emitirá a través la plataforma de Disney. Y allí trascendió una versión de que la actriz habría recibió cien mil dólares para hablar? del escándalo mediático con el futbolista del PSG.En sus redes sociales, Suárez desmintió esa información que surgió en las últimas horas utilizando un meme de Ricardo Fort. "Acá leyendo que tengo un sueldo en petrodólares", escribió la China, irónica, pero visiblemente molesta.Luego, la ex de Benjamín Vicuña agregó varios emojis de risa y un fajo de billetes volador. En ese sentido, cerró su posteo con una frase contundente: "¡Qué paciencia tengo!".