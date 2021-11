La fuerte confesión de Adabel Guerrero: "Quise irme de este mundo a los 17 años"

A Adabel Guerrero (43) se le movió el piso cuando escuchó a Roberto Edgard de Volcán y reveló: "A mí también me ha pasado de querer irme a la mier… de este mundo. Para no decir la palabra que no quiero decir, porque no me gusta".



Plantada en PH, la madre de Lola Lamela (3) expresó: "Me ha pasado en momentos en que me sentí y estaba sola, cuando mi mamá ya había fallecido, mi hermano se había ido, mi papá no estaba, no estaba en pareja. Estaba sola en una casa que se venía abajo y me moría de miedo, porque no tenía rejas ni nada. Sentía que no tenía nada, ni laburo, no tenía un mango, nada".



"Yo decía '¿Esto es la vida? ¿17 años y ya estoy así? ¿Cómo voy a terminar?' No tenía a nadie que me ayude. Y me acuerdo que salí corriendo por la calle, quería que me pise un auto y desaparecer, porque no tenía terraza para subirme. Pero me cansé de correr y no me pisó ningún auto. Me senté en la vereda a llorar", contó ante un Andy Kusnetzoff conmocionado.



Con lágrimas contenidas, Adabel contó cómo logró revertir sus pensamientos suicidas: "A partir de ese día empecé a hacer un ejercicio que hago cada tanto y pienso. Si en este momento me voy de este mundo, '¿qué pierdo?' Y pierdo mis ilusiones, la vida que tengo, con lo que todavía sueño, y que si me voy el no ya está dado.



"Por eso, vamos a empezar a intentar de nuevo en la desesperación, en la total falta de esperanza. Porque no creía en nada, me parecía todo una mier… estaba enojada con Dios, decía '¿para qué vine a este mundo?'", continuó.



Al final, Adabel Guerrero afirmó: "Lo que me ayudó a salir fue que el 'no' ya estaba dado, ir por el 'sí'".