"Holis Madrid": Lali Espósito viajó en los últimos días y "no se detiene"

Es evidente que Lali Espósito no se detiene. Sus diversos proyectos laborales hacen que tenga poco tiempo de descanso, lo que no parece molestarla ya que actualmente se encuentra en Europa. Lo cierto es que la ex jurado de "La Voz Argentina" viajó a España hace días pero en las últimas horas se revelaron los motivos de su traslado. Según lo que informó La Pavada de Diario Crónica, actualmente está estudiando los guiones de la tercera y última temporada de "Sky Rojo", la serie de Netflix que protagoniza.La artista disfruta de un pequeño departamento en Madrid. Dicho espacio cuenta con una vista increíble que le permite observar la ciudad española mientras se prepara para comenzar con las grabaciones. Incluso en las últimas horas acudió a su cuenta de Instagram para publicar algunas imágenes de su estadía, entre las que se encuentra una foto de los guiones."Holis Madrid" fue lo único que escribió y fue suficiente para sus seguidores, quienes se maravillaron con los distintos retratos. Lali tiene mucha expectativa por el cierre de un ciclo muy exitoso, ya que Netflix apostó por distintas ediciones de la producción, aunque la tercera será la que baje la persiana.Cabe recordar que la dirección del proyecto español es David Victori, con quien estuvo vinculada hace algunos meses, aunque nunca confirmó dicho romance. La actriz no se hace problema y es tan profesional que aceptó volver a trabajar con él a pesar de que terminaron su vínculo y no de la mejor manera.