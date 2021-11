Luciano Castro, contundente sobre su relación con Flor Vigna: "Estoy re bien"

Todos en el mundo de la farándula argentina quedaron con la boca abierta al enterarse del inesperado romance entre Luciano Castro y Flor Vigna, quienes de acuerdo a "Los Ángeles de la Mañana" no tenían ninguna conexión, pero igualmente se enamoraron en el gimnasio.



La angelita Maite Peñoñori sorprendió al revelar las condiciones de su amorío: "Están enganchados, van para todos lados juntos. Se muestran ya. Van al mismo gimnasio cerca del río. Ella entrena con Juli Puente. Estuvieron a los besos frente a otras personas en medio del gimnasio".



En ese sentido, la propia exparticipante de "ShowMatch: La Academia" blanqueó el romance con Ariel Wolman de "Nosotros a la Mañana": "Con Lu nos conocimos en el gimnasio hace un tiempo y estuvimos guardándolo para nosotros dos meses y hace poquito decidimos dejarlo ser en público también. Lo quiero mucho y me hace muy bien".



El actor de "Desnudos", obra teatral que protagoniza junto a su expareja Sabrina Rojas, no se quiso quedar atrás y compartió su palabra sobre su noviazgo con Pía Shaw: “Es tal cual lo contaron. Siempre hay algún detalle, pero es así. Estoy re bien".