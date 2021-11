Las imágenes hot de la joven novia de Andrés Nara: él reveló cómo la conoció

Andrés Nara está en pareja desde hace un mes con Debby Giménez, una joven oriunda de Misiones que tiene 36 años, 28 menos que él. El papá de Wanda y Zaira se mostró muy enamorado y reveló cómo logró iniciar un diálogo con ella en una entrevista con Ángel de Brito, conductor del programa televisivo “Los ángeles de la mañana”.“Sos como (Mauro) Icardi”, le dijo en tono irónico el periodista haciendo referencia a los mensajes que el jugador del PSG le mandaba a la China Suárez para conquistarla, a escondidas de su esposa, Wanda. Luego, cuando le consultó a Debby qué hizo al recibir los mensajes de Andrés, ella respondió: “Él tenía el perfil privado. Hablé con él porque era amigo de mi proveedor. Yo no sabía quién era, después él me contó quién era y no lo podía creer. Yo no lo conocía, pero mi mamá sí. A las chicas sí, las sigo en Instagram, son divinas, me encantan”.“Les lleva unos poco años, ella tiene 36 años, Wanda tiene 34 y Zaira 33″, dijo Nara. Además, Debby aclaró que no le interesaba hacer carrera en los medios: “No tengo aspiraciones artísticas, yo estoy en la ropa, tengo un local que se llama Portugal y vendo por mayor y menor”.Durante la charla, la joven sorprendió a todos al contar que es sobrina del pastor Giménez. Pero aclaró que su familia nunca tuvo un perfil mediático: “Mis papás no tenían mucha relación con él cuando era más conocido. Recién ahora se están llevando bien y nos fue a visitar a Misiones, pero no tenían contacto antes”.Por otra parte, Andrés habló de su distante relación con su hija mayor: “Tenemos un diálogo limitado, no es fluido como con Zaira o Nora, su mamá”. Y aclaró que suelen saludarse en días festivos, pero no tienen una conversación fluida. Cabe recordar que Wanda se había enojado con su papá cuando lo defendió a Maxi López, quien fue su primer esposo y con quien estuvo peleada hasta hace poco.Además, el mediático señaló que todavía no conoce a sus nietas menores, Francesca e Isabella Icardi: “Para mí las nenas son como Wanda y Zaira de chiquitas. Ella me hizo prometer que las voy a conocer, pero es algo complicado. Tiene que haber voluntad de los dos lados. Creo que el conflicto viene de cómo me llevo con Mauro, no es difícil entrar ahí…”.Respecto a Zaira, Andrés explicó que tiene una muy buena relación con ella. De Brito recordó que su hija también estaría pasando por una crisis de pareja con Jabok Von Plessen, luego de enterarse que había sido cómplice del encuentro en París entre Mauro y la China. “Jakob es muy bueno también. Cuando escuché todo esto dije: ‘No puede ser, porque él es un tipo impecable’. Además, él está alejado de los medios, de los comentarios. . . Me llamó la atención terriblemente”, cerró el empresario.