Tamara Paganini explicó por qué se operó la cara y quedó desfigurada

Apenas pudo, Tamara Paganini juntó la plata que se ganó en su participación en Gran Hermano y se metió en el quirófano para modificar las zonas de su cuerpo que no le gustaban. Hace pocos días, se difundió contenido impactante de cómo quedó su rostro. Al parecer, le sacaron bolsas de piel de los ojos una característica que le molestaba desde siempre.Sobre este mismo tema, la ex Gran Hermano habló en dialogo con el diario La Nación. “Me saqué las bolsas debajo de los ojos. Pero antes me hice una abdominoplastia, porque con el embarazo se me desgarraron los rectos y con esta operación te cortan, los levantan y se juntan los músculos de nuevo; los ponen donde deberían estar”, comenzó diciendo Tamara.Ante se tema, siguió explicando sobre la operación que se hizo en su rostro y reveló como fue esa experiencia para ella: “Cuando salí del quirófano, en medio de la anestesia, pedí que me guardaran la grasita de las bolsas en formol para tenerlas conmigo como recuerdo. Pero ya la habían tirado”.Cuando fue consultada sobre la posibilidad de repetir distintas operaciones en su cuerpo, la actriz respondió sin dudar lo siguiente: “Siempre dije que el día que tuviera plata, me operaba toda. Me hicieron buen precio y me alcanzó para lo que me hice”. Igualmente, Tamara Paganini expresó que este será el último retoque que se hará en su cara.En cuanto a su salud, la ex Gran Hermano dejó tranquilos a sus seguidores y expresó que por el momento no ha sufrido nada que requiera una intervención médica inmediata. Cabe destacar que al sacarse las bolsas debajo de los ojos, corre el riesgo de que se le caigan los pómulos.