Murió Raúl Parentella, “el Maestruli” pianista de Susana Giménez

El música y compositor Raúl Parentella, conocido popularmente como el "Maestruli" por su participación en el programa televisivo de Susana Giménez, murió en las últimas horas a los 81 años de edad.



Parentella fue arreglador y pianista de grandes artistas nacionales y extranjeros, como Julio Iglesias, Sandro, Palito Ortega y Mercedes Sosa, entre otros.



La cantante María José Demare hizo pública la noticia en las redes sociales: "Estoy muy triste, se fue un grande y una gran persona. De tu piano y mi pluma salieron Argentina por qué te quiero tanto, Volver a amar, Y presiento que no volverás, Somos cobardes, Es piel, Esos besos sin igual. Quedan nuestras canciones para siempre, beso al cielo", escribió.



En sus inicios, fue el realizador de la música publicitaria de marcas de primer nivel de la industria alimenticia y automotriz.



En los medios, fue director musical de eltrece durante varios años y desde 1992 al 2000 acompañó a la diva en Hola Susana, uno de los programas más vistos de la época.



"Me llamó Luis Cella, que había sido productor de Canal 13 donde yo hacía la música de programas como Porcelandia, Fresco y batata y programas especiales de Blackie, entre otras cosas.



Cuando él empezó a ser productor de Susana en Telefé me llamó.



Antes había tenido como pianista a Aquiles Roggero, que fue el primero, en ATC; siguió él cuando pasó a Canal 9 y después entró Fernando Marzán, y cuando pasó a Telefé arranqué yo. Estuve ocho años con ella", recordó en una entrevista con un medio de General Pico, su ciudad natal.



Tras cerrar su ciclo junto a Susana, el músico se enfocó en trabajar en un disco con sus mejores obras que llamó "La vida toda" (2006).



Al año siguiente lanzó "Canciones de Navidad inolvidables" y su último trabajo discográfico fue "Delivery de instrumentales" (2009).