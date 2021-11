Nuevos y polémicos detalles de la separación de Gisela Dulko y Fernando Gago

Se conocieron nuevos detalles de la escandalosa separación de Gisela Dulko (36) y Fernando Gago (35), a causa de una infidelidad del actual entrenador técnico de Racing.En el programa televisivo “Los Ángeles de la mañana”, Yanina Latorre relató cómo Verónica Laffitte, la tercera en discordia y actual pareja de Gago, manipuló a la extenista para incentivar la ruptura."Gisela ya no quiere saber nada de nada, está destruida y quiere el divorcio ya. Ella y Gago eran amigos de Verónica y ella solía invitarla a Gisela a comer con amigos y en un momento se levantaba de la mesa y le sacaba fotos a Dulko rodeada de hombres y se las mandaba a Gago y le decía que su mujer tenía amantes. Obvio Gago cuando se reencontraba con ella se volvía loco y le reprochaba todo y no le creía nada", relató Yanina en el ciclo de Ángel de Brito."Ella le decía a Dulko 'tengo un bulo donde engaño a mi marido y te lo puedo prestar para que estés con quien quieras y nadie se entera de nada'. Ella le decía 'No, gracias, no lo necesito'", siguió narrando la panelista sobre Verónica, quien tenía una muy buena relación con Gisela porque eran compañeras de gimnasio y además sus hijos van al mismo colegio."Una locura las cosas que hacía. La familia la rompe uno, pero ella contribuía mucho. La mina hizo lo imposible para que la mina deje a Gisela", manifestó Yanina.Además, la panelista contó que, en la época que dirigía a Aldosivi de Mar del Plata, Gago regresaba a Buenos Aires durante dos días pero no se veía con su esposa e hijos: "Le decía que se quedaba en Mar del Plata. Pero se quedaba en un departamento con su amante"."¿Sabés lo que hacía la amante? Lo mandaba a filmar a Gago en Buenos Aires y el video se lo mandaba a Gisela. La amante hacía lo imposible para que Gisela lo odie y él la odie a ella. La volvía loca", sentenció.Luego, Yanina narró cómo la extenista se dio cuenta de la infidelidad de Gago. "Ella empezó a atar cabos. Le sorprendía que ella lo critique tanto a él. Él le decía que no tenía que estar cerca de Verónica, que era un gato. Claro, las tenía que separar. Un día la encaró a Verónica, le preguntó si era verdad que estaban saliendo y le respondió que sí. Ahora están con el tema del divorcio, que viene complicado".Días atrás, Gisela Dulko expresó parte del dolor que sufrió por su separación de Fernando Gago, pero también compartió un mensaje optimista de cara al futuro que le espera.