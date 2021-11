Emilia Mernes recordó que tuvo una relación tóxica: "Bajé 10 kilos, tenía miedo"

En la última edición de PH, Podemos Hablar; Andy Kusnetzoff inauguró una nueva sección en la que los invitados debían compartir cuáles son esas cosas que se perdonan. Y en su caso, Emilia Mernes abrió su corazón y compartió su fuerte historia de vida.



“Me perdono no haberme querido en un momento, en una relación que tuve muy tóxica. Yo dependía mucho de esa persona y fue muy triste porque dejaba que me manipule y que haga lo que quiera conmigo”, comenzó diciendo la cantante en vivo.



“Me acuerdo que bajé 10 kilos en esa relación y era un trapo de piso, realmente. Y por miedo no me animaba a salir de ahí. Todo mi alrededor estaba muy preocupado por mí y no me importaba mucho eso. Me pido perdón por haberme castigado así”, agregó.



Y cerró, a flor de piel: “Le pedí perdón a mis papás porque me alejé mucho de ellos y a mis amigos que tenían que pasar esto conmigo. Ellos me acompañaban de corazón, pero yo no escuchaba”.