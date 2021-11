Entre aplausos, Mirtha Legrand votó: “Anoche no dormí por la emoción”

En una ocasión tan importante como las elecciones legislativas de este domingo no quiso estar ausente.



Acompañada por dos mujeres que la ayudaban a caminar, la conductora televisiva fue temprano por la mañana hasta La Rural, en el barrio porteño de Palermo, para ejercer su deber ciudadano pese a que con sus 94 años no tiene la obligación de hacerlo.



"Anoche no dormí por la emoción", contó en diálogo con Teleshow la diva, quien viene de recuperarse de una intervención quirúrgica en la que le debieron colocar dos stents en el corazón.



Mirtha, que no pierde la coquetería ni la elegancia en ningún momento y menos a la hora de ir a votar, vistió para la ocasión un conjunto verde agua de falda y chaqueta.



"Todo fue espléndido, hace tiempo que no estaba en contacto con el público. Me gritaban 'reina, reina' y me saqué muchas fotos", relató Legrand, quien aceptó fotografías y selfies con el público y los admiradores que se la cruzaron en La Rural.



Clarín.