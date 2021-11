Reconciliación de Mauro y Wanda: él postea poemas y ella, fotos hot en la playa

“De manual”, dirían algunos. Lo cierto es que, luego de que Wanda Nara descubriera su affaire con Eugenia La China Suárez, Mauro Icardi cayó en todos los clichés típicos de los infieles. Primero, negó todo. Después, abandonó sus entrenamientos en el Paris Saint-Germain para correr detrás de ella y asegurarle que su carrera ya no le importaba si no estaba a su lado. Enseguida, le mostró al mundo lo mucho que se amaban, aún cuando ella no lo había perdonado. Y, ahora, le concedió un viaje a Dubai durante el cual aprovechó para dedicarle unas tiernas palabras cual si fuera un poeta.“Vivamos momentos únicos, de esos que no vuelven, de esos que son instantes, de esos que nos llenan por un ratito, de esos que son por un segundo pero que son para siempre”, escribió el futbolista junto a un corazón y una foto en la que ambos posan en la playa a metros del mítico edificio del hotel Burj Al Arab.El posteo se llenó de likes, incluido el de Kennys Palacios, estilista y confidente de Wanda. Y, entre los comentarios que sólo dejó habilitados para las cuentas que él mismo sigue, se destacó el mensaje del polista Mariano Uranga, que lo comparó con el poeta chileno Pablo Neruda, y el corazón que le puso su suegra, Nora Colosimo, a modo de aprobación. Pero la empresaria sigue sin acusar recibo de las publicaciones del padre de sus hijas menores, Francesca e Isabella. Por caso, un par de horas antes, Nara había posteado una foto suya en la playa, de espaldas, con una leyenda que decía: “Hermoso día”. Sin embargo, en ningún momento mencionó ni arrobó a quien, hasta ahora, sigue siendo su marido en los papeles.Así las cosas, la empresaria se fue a Milán y Mauro dejó sus obligaciones en el club de la capital francesa dónde juega para correr detrás de ella. Y luego hubo una serie de mensajes contradictorios, en los que él daba a entender que estaban juntos y Wanda parecía hacer vida de soltera. Hasta que ella misma informó que había decidido darle una nueva oportunidad al amor. Pero la paz duró poco, ya que en ese momento ella pensaba que el affaire entre su marido y Suárez había sido sólo virtual, pero luego un mail anónimo puso en su cara las pruebas de un encuentro real. Entonces, la relación parecía haber llegado al punto de no retorno. Pero, evidentemente, Icardi no se dio por vencido.Desde hace unos días, ambos se encuentran en los Emiratos Árabes disfrutando de unos días de relax. Y, desde este lugar, Mauro compartió una imagen que daba cuenta de la situación. “Desde Dubai con mucho amor”, escribió el jugador del PSG en un boomerang en donde se lo ve abrazado y besando a la empresaria que luce una bata frente a un espejo. Y luego subió una foto juntos en la playa y otra en el hotel, dando a entender que la tormenta ya había pasado.