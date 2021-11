El futuro de ShowMatch: hasta cuándo seguirá al aire

Luego de varios días de especulaciones sobre el futuro de "ShowMatch", Marcelo Tinelli decidió completar la temporada 2021 y seguirá al aire hasta el 3 o 10 de diciembre, las fechas que estaban previstas para su cierre desde hace meses.



En apenas seis meses, el conductor tuvo que afrontar siete cambios de horario que le impuso el canal en busca de mejorar el rating, sin mayor suerte.



Con más de tres décadas al frente del ciclo, este año el "Cabezón" quiso darle un giro al Bailando y creó La Academia, un nuevo certamen en el que los famosos no solo se miden en el baile, sino que tienen que probarse en otras disciplinas como el canto, la actuación, la acrobacia y las imitaciones.



También apostó a un cambio en los vínculos entre los participantes y el jurado para desplazar a las peleas mediáticas y darle más espacio a los homenajes y momentos emotivos.



En materia de rating, Marcelo Tinelli fue muy cuestionado durante todo el año porque los números que alcanza no son los mismos que temporadas atrás.



Sin embargo, el canal en general ha demostrado un rendimiento menor, sobre todo, porque Telefe, su principal rival, viene de dos años de muy buena racha de la mano de novelas extranjeras como "Doctor Milagro" y realities exitosos como "MasterChef Celebrity", "La Voz Argentina" y "Bake Off".



Ante todas las desventajas, Tinelli se mantuvo firme en la pelea contra el canal de las pelotas enfrentándose a sus "tanques" y lidiando con las modificaciones de su propio programa, que nunca empieza puntual, ya que "La 1-5/18" suele extenderse hasta las 23:30.



Como si eso fuera poco, a la novela de Polka -que es el producto más visto de la señal- la sigue un corte de varios minutos que dilata la aparición del conductor, que desde el martes 9 compite directamente contra Marley y su "Por el mundo". (NA)