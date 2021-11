Zaira Nara en crisis con su marido: la modelo se mostró sin alianza

El "Wandagate" no para de generar daños colaterales. Porque más allá de los problemas en el matrimonio de Wanda Nara y Mauro Icardi por una infidelidad del futbolista con la China Suárez, cada vez más personajes se integran a esta historia digna de una telenovela y uno de los últimos fue Jakob Von Plessen, pareja de Zaira Nara y padre de sus hijos Malaika y Viggo.El empresario fue señalado como cómplice del jugador del Paris Saint-Germain en su encuentro con la actriz, que tuvo lugar en un lujoso hotel de París el último fin de semana de septiembre, cuando las hermanas Nara viajaron con sus hijos a EuroDisney. Según reveló Yanina Latorre, "Jako" decidió esperar a su cuñado en el auto para no levantar las sospechas de sus respectivas esposas."El tema es que la casa de Wanda en París tiene cámaras, entonces si vuelve Jakob solo, Wanda se da cuenta", explicó la panelista. Y agregó: "El tipo durmió en el auto toda la noche para no volver solo. Le tendrá miedo a Zaira y no se animó a gastar en euros para pasar la noche en un hotel". Y al igual que desde que se desencadenó el escándalo en el matrimonio de su hermana, la morocha decidió guardar silencio.

Sin embargo, en las últimas horas dio indicios de una crisis en sus redes sociales. Si bien nunca pasó por el altar con Von Plessen, la modelo usaba un anillo a modo de alianza y en las imágenes que subió recientemente en Instagram ya no lo tiene. A raíz de este detalle que podría haber pasado completamente desapercibido, la periodista Andrea Taboada reveló que Jakob y Zaira no están viviendo bajo el mismo techo. "No están viviendo juntos en este momento y él estaría en la casa del campo que tienen juntos", informó la panelista de Los ángeles de la mañana.Cabe recordar que Zaira, al igual que María del Cerro y Paula Chaves era muy amiga de la China, pero todas cortaron su vínculo con la actriz a raíz de su affaire con Icardi. Incluso, se supo que las chicas estaban al tanto del coqueteo mucho antes de que el escándalo estallara en los medios. "Ahí Wanda se lo dice a Zaira, Zaira se lo dice a Paula y Paula le deja un audio a la China, diciendo 'che, ¿cómo te metés ahí? La conocemos, es amiga. Tiene cinco pibes'. Y la China, rápida, le reenvía el audio a Mauro para que se entere de que estaban desconfiando", contó Latorre. Y remató: "Esto viene desde hace unos meses. No es que Wanda enloqueció".