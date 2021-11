Mauro Icardi dio su versión sobre el encuentro con la China Suárez

Espectáculos El rol del marido de Zaira Nara para el encuentro de Icardi y la China Suárez

Desde que se hizo pública la crisis matrimonial de Wanda Nara y Mauro Icardi, el futbolista decidió limitarse a tratar de reconquistar a su esposa a través de las redes sociales y evitó a hablar con la prensa, aunque finalmente dio su versión de los hechos.Luego de que la panelista Yanina Latorre revelara que Jakob Von Plessen, el marido de Zaira, lo había acompañado en su encuentro con la China Suárez en París y que el polista argentino Facundo Fernández Llorente había sido su cómplice, decidió hablar.El jugador del Paris Saint-Germain y Wanda llamaron a la panelista de LAM para saber quién le había pasado la información, ya que eran muy pocos quienes sabían los detalles de la cita que el rosarino tuvo con la actriz en el hotel Le Royal Monceau."Él quería saber la fuente porque le reprochaba a Wanda que ella había ventilado todo. Le dije que era un atrevido, que no tengo por qué explicarle nada, que en qué momento se le ocurrió reprocharle algo a Wanda. Lo que ella diga ahora está bien, vos cerrás el orto, y vas para adelante. Se peleaban adelante mío como si yo fuera la psicóloga", reveló la "angelita" y aseguró que no fue Nara quien le pasó los detalles que hizo públicos.Y siguió: "Me dijo que todo lo que conté acá en LAM es cierto. Que el día que se vio con la China reservó la habitación a nombre del polista Facu Llorente, que Jakob von Plessen durmió en el auto y que le regaló a Eugenia la camiseta rosa del PSG que le había pedido"."El recital de Camilo fue posterior a esta noche. Mirá qué zorra la China. Después de pasar tres horas con este (Icardi) en el cuarto, que le dio un beso, que no se lo dio, llamó a Ricky Sarkany en baby doll y le pidió que le pase con Wanda y Mauro. ¿Se puede ser tan zorra?", planteó Latorre.