Homenajearon al chamamecero Mario Bofill con una estatua en su pueblo natal

El retiro

En la plaza "Juan Antonio María Aponte" de Loreto, se presentó oficialmente este lunes, la estatua a tamaño real y de estilo hiperrealista de uno de los loretanos más famosos, el chamamecero Mario Bofill.El cantautor chamamecero que anunció su retiro de los escenarios el pasado 29 de octubre fue homenajeado en su ciudad natal que además ya tiene un museo artístico.Encabezado por el intendente Sebastián Torales, Loreto rindió homenaje a Mario Bofill al instalar una escultura del artista Fernando Pugliese. "Cada vez que venga a Loreto voy a venir hasta acá para saludarme", dijo entre sonrisa y felicidad el cantautor."Me fui a los 12 años a estudiar una carrera que no me sirvió para nada", dijo Bofill rompiendo el hielo y en referencia a su primer trabajo como telegramista en el correo. Mario hizo un breve raconto de sus inicios en la música. "Siempre es emocionante volver a tu pueblo y que tu gente te regale este reconocimiento. No soy más que feliz", refirió Bofill que ya dejó los escenarios para pasar mayor tiempo con su familia.El espectáculo rodó como lagrima de emoción, el ballet municipal le brindó un show especial, "Cacho" Espíndola cantó para su amigo, además de varios artistas.Autor de más de 200 títulos, el eterno Marito se bajó de los escenarios. A poco de cumplir 55 años de carrera, hoy prefiere disfrutar de su quinta, de sus nietos y de la paz de saber que lo ha dado todo. Conocido como pocos, querido como ninguno. Pintor de una esencia que ya nunca podrá dejar de ser. Recordado y evocado por guainas, pueblos pintados a la cal, polvareda, siesta y arenal. Galoperas valientes o tarariras. Cambalache que nos muestra mejor que uno mismo.

Mario Bofill, el mejor retratista correntino, se bajó de los escenarios. Colgó las guitarras y dejó a esas María de dos luceros con ojos tristes por querer volver a escucharlo. Eso sí, deja un sinfín de historias.Sus últimas presentaciones en vivo fueron el 8 de julio por streaming en Chamamé 2.0; también se lo vio el 2 de abril recordando Los Ramones, el tema alusivo a Malvinas que compuso junto a Julián Zini. O en febrero, allá por Goya y en enero, en Chaco, en el Festival del Taninero. Fuente: La Dos