El rol del marido de Zaira Nara para el encuentro de Icardi y la China Suárez

Mauro Icardi y la China Suárez confirmaron que se encontraron físicamente, pero no pudieron llegar a concretar por un problema que tuvo el jugador de fútbol. Mismo, Wanda Nara fue la que llamó personalmente a la actriz para sacarse todas las dudas de lo sucedido.Ahora, este lunes 8 de noviembre por la mañana, Yanina Latorre dio más detalles sobre el cómplice del encuentro, es decir, el marido de Zaira Nara. "A mi me contaron que el pobre Jakob tuvo que dormir en su auto toda la noche cuando la China y Mauro se habría encontraron. Él lo habría pasado a buscar por la concentración del PSG y lo habría llevado al hotel donde sucedieron aparentemente los hechos", contó la panelista de "Los Ángeles de la Mañana".Por el momento, la hermana menor de las Nara no salió a hablar ni a favor ni en contra de su marido. Se desconoce lo que opinan. Sin embargo, el conductor del programa aseguró que alguna discusión o pelea debe haber dentro del matrimonio.El escándalo de la empresaria con su marido seguirá. La rubia admitió que no hablará más hasta que llegue la entrevista que dará con Susana Giménez. La idea es guardar varias primicias para que sean reveladas en ese momento.