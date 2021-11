Lázaro Caballero en Elonce TV: “El reconocimiento me llevó a ser quien soy”

Video: El cantautor formoseño Lázaro Caballero Moreno, cantó en Elonce TV

Lázaro Caballero es cantor, formoseño y tiene 29 años de edad. Desde muy pequeño tuvo afición a las tareas de campo, pero también a la música, siendo sus mayores referentes Mario Boffil, Zilo Segovia y Jorge Cafrune.



“Estoy contento viviendo un momento muy lindo. Antes de la pandemia, veníamos teniendo un verano muy lindo, tuvimos que frenar pero nos empujó a que se escuche más nuestra música”, expresó a Elonce TV el artista.



Durante los primeros meses de pandemia, Lázaro se refugió en el campo, su lugar en el mundo. Sin embargo, contó que con respecto a la música “nos tuvimos que reinventar para subsistir y no desaparecer”. Ante de volver al escenario, el artista realizó vivos por las redes sociales y streaming.



El cantante se mostró muy agradecido con su público. “sigo siendo él mismo, me encanta compartir con la gente y es lo que me llevó lo que soy hoy en día. La gente nos sigue mucho, les gusta nuestra música y nuestra manera de ser”.



“Formosa no tiene un estilo propio, como grupo buscamos mucho nuestro sonido. Hace algunos años lo encontramos y lo venimos defendiendo bien. Gusta mucho la fusión de la música del litoral, con la música chaqueña y la influencia del Paraguay”, señaló.



Nota completa en el video.