Tucu López se mostró con Sabrina Rojas tras versión de que chateó con otra mujer

Las fuertes versiones de que Tucu López habría mantenido un chat comprometedor con una chica en pleno noviazgo con Sabrina Rojas no hicieron mella en la relación. Así lo dejó en claro el propio actor en las redes.En los posteos que el actor de Sex (la obra de José María Muscari) subió a Instagram Stories se lo ve muy cómplice con su pareja mientras pasean en auto o disfrutan de una rica merienda.De esta manera, tanto el exnovio de Jimena Barón como la exesposa de Luciano Castro dejaron en claro que su vínculo sigue tan fuerte a pesar de la explosiva bomba que había lanzado la panelista de Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri de lunes a viernes a las 10.30 por Ciudad Magazine."Esto empezó así. Candela, una joven de Olavarría, le miraba mucho las historias a él. Entonces, el Tucu le manda un mensaje que decía 'sos muy linda. Mirás mucho mis historias, pero no me seguís. Qué mal'", había relatado Barardi en vivo."Ella le responde 'estaba indecisa si ir o no a ver tu obra, por eso miraba tus historias’. Ahí, Candela le pone 'debés estar acostumbrado a que todas te sigan'. Y el Tucu le contesta 'me llamaste mucho la atención. No te creas que es tan así'... Y le mandó una foto muy picante", agregó.Por último, Estefanía sostuvo que pudo confirmar que los chats son reales y que el ida y vuelta entre Tucu López y Candela fue solo virtual: "Es la cuenta de él. Le pedí que grabe un video de la cuenta del Tucu para confirmarlo", cerró.