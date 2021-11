Yanina Screpante luego de que el Pocho Lavezzi la desalojó: "Estoy muy dolida"

El desalojo de Yanina Screpante del lujoso penthouse de Olivos propiedad de Pocho Lavezzi estaba acordado, pero la difusión de la noticia enfureció a la modelo que fuera pareja del exfutbolista por ocho años: "Estoy muy dolida, no puedo entender de dónde salió toda esta información, porque era un acuerdo confidencial. Ambas partes teníamos que guardar un secreto confidencial, que no ha pasado".



A través de un audio de WhatsApp que le envió al periodista Diego Esteves, Screpante se desahogó en A la tarde: "Estoy un poco más tranquila, estos días fueron bastante pesados. Soportar que digan semejantes barbaridades de sobre mi persona, mi accionar".



Picante, confiada en que la dupla de abogados que la representa podrá hacer justicia, Yanina Screpante dejó una sugestiva frase dirigida a Pocho Lavezzi: "La verdad siempre se sabe y las cosas buenas vuelven, y las malas también. Yo estoy muy tranquila y sé qué clase de persona soy".



En 2018, los 8 años de amor de Yanina Screpante y Ezequiel "Pocho" Lavezzi habían terminado su relación en aparentes buenos términos y armoniosamente. Sin embargo, tiempo después el vínculo se tensó.



En este contexto, hace tres meses Paula Varela reveló en Intrusos la cifra millonaria que la modelo le reclama al Pocho en la Justicia. "El reclamo de Yanina Screpante, la compensación económica, es de 15 millones de dólares. Eso es lo que está pidiendo. ¿Y en qué se avala esto? En que Yanina habría dejado de ganar ese dinero por dejar su carrera como modelo para seguirlo y estar con el Pocho".



Luego, agregó: "Cuando se separaron, el Pocho le dio un palo y medio de dólares. También le dio un semipiso en Olivos, un auto y lo que está en el banco. Además de mantenerle el departamento en donde vive… A ella no le alcanza, pero para los abogados es una 'aventura jurídica' porque nunca se lo va a dar".