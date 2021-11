Noelia Marzol reveló sus deseos de tener otro hijo: "Estamos practicando"

En medio de la felicidad que vive a cinco meses de haber nacido Donatello, su primer hijo junto a su esposo, Ramiro Arias, Noelia Marzol confesó sus deseos de seguir agrandando la familia.



“Ya estamos practicando”, resumió la bailarina, divertida, al contar su proyecto personal de la mano con su esposo, en una nota que dio para Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.



“Más que charla, ya pasó a otro plano, ya lo estamos tratando de concretar. A nosotros nos encantaría tener tres. Ahora vamos por el segundo y vamos a ver qué pasa”, aseguro, feliz por esta gran presente.



Por otro lado, al ser consultada sobre la separación de Mauro Icardi y Wanda Nara, Noelia dio detalles de cómo actuaría en una situación similar: “Yo trato de no generalizar. Siempre jugamos mucho con Ramiro y hacemos mil bromas, tenemos una relación súper lúdica, por decirlo de alguna manera. Siempre le digo: ‘¿No te mandó mensaje nadie, no? Charlémoslo antes. Pero no llegó ningún mensaje por suerte y él tampoco escribió”.



“¿Si perdonaría una infidelidad? Ahora en frío te digo que ni loca lo perdonaría. Después, hay que ver. ¿Qué se yo? No sé qué puede pasar”, cerró Marzol, sincera.