Chano volvió al Luna Park: “Les prometo que voy a cambiar”

Como el ave fénix, Santiago Moreno Charpentier -conocido popularmente como Chano- juntó sus cenizas y resurgió. Luego de pasar días críticos tras recibir un balazo en el abdomen durante un incidente policial por el que debieron extirparle un riñón, el bazo y parte del páncreas, el artista de 40 años encaró un nuevo tratamiento de rehabilitación en una comunidad terapéutica y se puso como objetivo volver cuanto antes a los escenarios. Dio su concierto y aseguró: "Les prometo que voy a cambiar".



Así fue como el 23 de septiembre presentó una nueva canción, y dio la noticia que sus fanáticos esperaban con ansias. "Queridos amigos, espero que estén muy bien. Yo me encuentro excelente, gracias a Dios. En el día de mi cumpleaños quiero hacerles dos regalos", anunció en su cuenta de Instagram. "El primero es una canción que se llama Quarentina, directo de mi corazón y el segundo es el encuentro más soñado de todos: el 4 de noviembre, que es una fecha tan importante para nosotros, voy a hacer un show alucinante en el estadio Luna Park", agregó y confirmó su regreso a los escenarios. Y concluyó: "Gracias a los que siguen confiando, a los que me siguieron siempre. Un nuevo encuentro, una nueva canción, una nueva vida".



“Estoy un poco nervioso. Les quiero pedir perdón por preocuparlos, a mi familia, a todo el mundo... Les prometo que voy a cambiar. Esta vez sí. En serio, amigos. Los que escribimos somos lamentablemente autobiográficos... Yo no sé si lo mejor está por venir, pero me conviene pensarlo así. Cuando nos ponemos autocompasivos y en víctimas, creemos que tenemos derecho de vivir mal y a pasarla como el orto”, aseguró el cantante mientras hablaba de sí mismo en el show con las entradas agotadas.