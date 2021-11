El caso de Alec Baldwin podría tratarse de un "sabotaje"

Hannah Gutiérrez Reed y Alec Baldwin colaboran con la investigación del accidente en el rodaje de "Rust"Hannah Gutiérrez Reed y Alec Baldwin colaboran con la investigación del accidente en el rodaje de "Rust".



Jason Bowles, uno de los abogados de la armera Hannah Gutiérrez Reed, comunicó que alguien pudo sabotear el arma con la que Alec Baldwin mató accidentalmente a Halyna Hutchins durante el rodaje de “Rust”. La responsable del arma está siendo investigada por su labor.



En el programa Today de la NBC, Bowles afirmó que su cliente cargó el arma en cuestión con las balas de fogueo correspondientes. Además, explicó que el camión donde se encontraban las armas y accesorios de utilería estaba desprotegido y que cualquier persona pudo ingresar y cambiarlas por municiones reales.



Al arma se la había declarado como segura, sin embargo, se quedó sin la supervisión de la armera Hannah Gutiérrez Reed cuando desde la producción le pidieron que se encargara de otras tareas como asistente de accesorios. Este hecho sucedió en el momento exacto del accidente cuando la joven de 24 no se encontraba en su puesto de trabajo.



Ante la posibilidad de que más personas hayan tenido acceso al arma, los investigadores del caso se encuentran en la búsqueda de cualquier rastro de evidencia biológica que se detecte en el arma y que no concuerde con Baldwin o Gutiérrez Reed. “Creo que no se puede descartar a nadie en este momento”, sentenció Bowles.



Además, explicó que había personal de la producción que el día anterior había realizado protestas y que el día del accidente se habían retirado antes por descontentos con el rodaje de la película producida por Baldwin. Esta situación ocurrió en paralelo al momento en que el arma estaba desatendida y sin la supervisión de Hannah, la armera de 24 años.



El episodio trágico fue el pasado jueves 21 de octubre cuando el actor Alec Baldwin mató accidentalmente a su directora de fotografía Halyna Hutchins e hirió al director cinematográfico Joel Souza. Hasta el momento no se encuentran pruebas reales de lo que pudo haber sucedido con las municiones de fogueo.