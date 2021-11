Conocido el escándalo internacional que vincula a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez y a la consecuente separación por la infidelidad del jugador del PSG en un contacto íntimo con la actriz, ahora muchas mujeres comenzaron a interesarse en el argentino.



Una de ellas es Martita Fort que durante su visita a “ShowMatch: La Academia” (El Trece) confesó que el ex de Wanda Nara le parece muy lindo y no tendría ningún problema en enamorarse de él.



La hija del chocolatero millonario Ricardo Fort, al parecer ya pidió a algunos amigos en común con Icardi que le consigan una cita con el jugador.

Fue el mismo Ángel de Brito quien comentó en su programa que la joven no dudó en pedirle ayuda para contactar al mediático ahora que ambos están solteros.