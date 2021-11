Tras décadas, confirman versión sobre abuso sexual que circulaba en Hollywood

Lana Wood confirmó una versión que circuló durante décadas en Hollywood: que su hermana Natalie Wood fue abusada sexualmente cuando tenía 17 años por Kirk Douglas en la habitación de un hotel de Los Ángeles en 1955.



Eso se desprende de las páginas de Little Sister, el libro donde Lana Wood se mete en los misterios que aún rodean a la muerte de la protagonista de West Side Story y Rebelde sin causa.



“Recuerdo que Natalie se veía especialmente hermosa cuando mamá y yo la dejamos esa noche en la entrada de Chateau Marmont‘’, escribe.



La reunión había sido organizada por su madre Maria Zakharenko que consideró el encuentro como una oportunidad laboral para a su hija.



Por ese entonces la actriz se encontraba rodando Más Corazón que odio, uno de los clásicos western de John Ford, y tenía apenas 17 años, mientras que el protagonista de Espartaco y padre del actor Michael Douglas tenía alrededor de 40 y era uno de los más exitosos de la industria cinematográfica.



De acuerdo a lo que narra en Little Sister, dicha reunión se prolongó más de lo esperado. “Pareció que pasó mucho tiempo antes de que Natalie regresara al auto y me despertara al cerrar la puerta de golpe”, remarcó Lana Wood.



Además describió el aspecto de la actriz que murió a los 43 años: “Se veía horrible. Estaba muy despeinada y muy alterada, y ella y mamá empezaron a susurrarse con urgencia. Realmente no podía oírlas ni entender lo que decían. Al parecer, algo malo le había sucedido a mi hermana, pero fuera lo que fuera, aparentemente yo era demasiado joven para que me lo contaran”, añadió Lana, quien entonces tenía tan solo 8 años.



Natalie Wood pudo hablar con su hermana de lo ocurrido décadas más tarde. De acuerdo a su relato, la condujeron a la habitación de Douglas y allí él habría abusado de ella.



“Me lastimó, Lana. Fue como una experiencia extracorpórea. Estaba aterrorizada, confundida”, reveló Natalie Wood a su hermana. “‘Aguanta’ fue el consejo que le dio mi madre, y ambas acordaron no acusarlo públicamente porque eso hubiese arruinado la carrera de Natalie”, añade la autora del libro.



Por su parte, Michael Douglas, apenas se limitó a transmitir un escueto "Que ambos descansen en paz" a través de un agente de prensa. Las denuncias contra Kirk Douglas (murió el 5 de febrero de 2020 a los 103 años) no son nuevas: en diciembre de 2016, mientras celebraba un siglo de vida, la actriz y bailarina Neile Adams declaró sobre el actor de Espartaco que “no podías sentarte a su lado sin que su mano trepara por tu pierna”. La misteriosa muerte de Natalie Wood Little Sister también se centra en la muerte de Natalie Wood, ocurrida el 29 de noviembre de 1981. Su cuerpo apareció flotando en la costa de California y las autoridades consideraron que se había ahogado de manera accidental, aunque las dudas todavía persisten. Los actores Robert Wagner (esposo de Wood) y Christopher Walken, que estaban con ella en un yate, quedaron en la mira desde entonces.



Algunas versiones apuntaban a que Wagner había encontrado a su esposa con Walken -quien había sido invitado a navegar con ellos- y que eso derivó en un acto de violencia hacia ella. Wagner, de 91 años, sigue negando haber tenido participación en los hechos.

