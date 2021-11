Susana Giménez se diferenció de Moria Casán: "Ella es opinóloga, yo no"

Hace tiempo que hubo un quiebre en la relación de Moria Casán y Susana Giménez. Durante años fueron "la rubia y la morocha" del mundo del espectáculo, protagonizaron infinidad de momentos divertidos en la pantalla chica y sus anécdotas marcaron picos de rating. Sin embargo, ya no es lo mismo y "La One" lo dejó claro semanas atrás.En el marco del América Business Forum, la diva aseguró que tiene una rutina muy rigurosa para mantener todos su negocios: "Tengo que tomar decisiones desde que me levanto, y sola. Algunas son pavadas de la casa, y otras son de trabajos o negocios, y eso a veces me pesa". Y cuando el conductor señaló que es "la mujer más acaudalada del mundo del entretenimiento de ambos lados del Río de la Plata", disparó en contra de los impuestos nacionales: "Mirá si te escucha la AFIP, por suerte ya me hice uruguaya".Días más tarde, su colega habló sobre su amor a la Argentina e hizo un planteo completamente distinto al del "Su", en el que aseguró que nunca pensó en vivir en otro país y que es una ciudadana responsable que paga todos sus impuestos. Enseguida, su comentario fue tomado como un tiro por elevación hacia Giménez y aunque salió a negarlo, Moria terminó criticando duramente a Susana.

"Mis supuestas rencillas con la argenzuela woman eran acting para su programa megamillonario al que muchas veces asistí sobre todo en la época del 1 a 1 donde me pagaban en dólares. Tampoco era tanto amor, lo mío también es clítoris caja, no la juzguen mal no es desagradecida, tiene desarraigo monetario. Tal vez dolarizados regrese al copyright de la Carrá. #LaSusy", tuiteó la actual pareja del "Pato" Galmarini,Y consultada por la prensa horas antes de partir hacia Miami, Susana se diferenció de su examiga. "Con Moria éramos muy buenas compañeras. No pasa nada. Ella opina, es muy opinóloga y yo no. Jamás la nombré ni jamás lo haría. Yo no hago eso", expuso la conductora, que recorrerá Estados Unidos junto a Marley en Por el mundo.Por otra parte, adelantó cómo será su entrevista a Wanda Nara, para la que viajará en Europa los próximos días. "Estamos en eso en la nota con Wanda. Qué le voy a preguntar, lo que todos quieren saber. Yo soy más amiga de Wanda. No le doy consejos a nadie porque a mí no me gusta que se lo den. A todos les debe haber pasado alguna vez. No son amigas, no creo que sean amigas. Son conocidas. Conocidos somos todos en el ambiente", concluyó.