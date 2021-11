A poco más de un mes de sufrir una obstrucción coronaria por la que tuvieron que colocarle dos stents, la animadora Mirtha Legrand "está divina, espléndida, se maquilla todos los días" y "se viste como para salir" cuando camina por su casa, donde continúa con la recuperación.



Así lo reveló la hija de la diva, Marcela Tinayre, al contar detalles de la recuperación que la "Chiqui", de 94 años, lleva adelante en su hogar tras haber recibido el alta en el sanatorio Mater Dei.



"Mi mamá está divina, espléndida, se maquilla todos los días. Se viste como para salir y hace toda su caminata por su casa 27 veces. Es admirable", dijo la conductora en una entrevista con el programa "Intrusos".



Recordó que Mirtha Legrand estaba de visita en su casa cuando sintió el malestar que derivó en su internación.



"El día que se sintió mal estaba en mi casa. Siempre le organizo tés con sus amigos para que salga, pero cuando llegó la vi cansada. Se quiso sentar en el sillón del living y de golpe me miró y me pidió que la llevara al Mater Dei porque no se sentía bien", recordó.



Marcela Tinayre hizo hincapié en la importancia de recurrir a un médico y no automedicarse ante el mínimo síntoma.



"Ella dijo que se había comido un bomboncito y después Elvira - su asistente desde hace décadas- me contó que se había comido una caja de bombones", contó.



Marcela reveló que no fueron fáciles los días en los que la diva estuvo internada. "Me asusté mucho y cuando mamá salió del sanatorio, me agarró dolor en todo el cuerpo y mucho cansancio como si me hubiera tirado de un quinto piso. Lo único que quería era dormir y reponerme. Me asusté muchísimo", expresó.



Y remarcó: "En una terapia no importa la edad que tengas, es infernal porque te cuidan y estás llena de aparatos".



En marzo de 2020, a raíz de la pandemia, "Chiquita" se recluyó en su hogar y le cedió la conducción de "La noche de Mirtha" y "Almorzando con Mirtha Legrand" a su nieta, Juana Viale.



Sin embargo, su primera opción había sido Marcela: "Cuando empezó la pandemia y mi mamá se quedó en su casa, me llamó Nacho (Viale) para hacerlo pero no podía entrar al canal porque tengo más de 60 años y no correspondía. Lo iba a hacer, pero salió la reglamentación de los canales y le dije que llamara a Juana. Fuera de que sea mi hija, me encanta su desparpajo, su insolencia", reveló la conductora de "Las Rubias", programa por el que está nominada a los premios Martín Fierro de Cable.



Finalmente se refirió a los comentarios negativos que recibe su hija: "Las críticas de trabajo hay que bancárselas. Lo que me duele es cuando se meten con cosas personales y ahí sí salgo a defender a mis hijos, pero ellos ya están grandes y se pueden defender solos".