Stefi Roitman dio detalles de su vida junto a la familia Montaner

Cuando la pandemia del coronavirus, Stefi Roitman llevaba poco tiempo de noviazgo con Ricky Montaner, integrante del dúo Mau y Ricky. Y ante la incertidumbre de un contexto mundial tan raro, decidió apostar al amor y quedarse en Miami en lugar de regresar a la Argentina. Desde entonces, la actriz convive con la familia de Ricardo Montaner y aunque muchos señalan que viven como "una secta", se encargó de detallar cómo es su vínculo con el cantautor y el resto del clan."Ellos son muy unidos, han hablado mucho del tema 'clan' y me dicen 'pobre piba'. . . no, para mí es al revés. Creo que eso de ir en manada, tipo tribu, me encanta, yo también lo traigo y soy muy familiera", explicó en una entrevista con Germán Paoloski en No es tan tarde. Y aseguró que enseguida la adoptaron como una más: "A mí me encanta. Cuando lancé mi marca de bikinis, fue en Miami y mi familia no estaba. Cuando terminó el desfile, salgo a la pasarela y se pararon todos a aplaudirme. Estaban todos en la primera fila y obviamente, me emocioné. Mi familia estaba a la distancia y ellos me acompañaros mucho. Eso es la familia y me encanta".

Meses atrás, se supo que la joven no formará parte del grupo de WhatsApp que tienen los Montaner hasta que no se case con Ricky por decisión de su suegra, Marlene. Y lejos de sentirse ofendida, aseguró que espera paciente que luego de la boda que celebrarán en enero de 2022 la incluyan. "La verdad es que ellos tienen un chat histórico en el que están primos, tíos, abuelos y es más cerrado. Cuando Mau se casó con Sara, ella entró, antes no. A mí no me molesta. Tienen otros chats en los que participo pero ese hasta que ponga la firma, no", expresó.El último fin de semana, la rubia tuvo se despedida de soltera junto a sus amigas en un boliche y adelantó que fue solo el primero de una larga serie de festejos. "Resumen, muy resumen, de una de las noches más increíbles de mi vida porque reconfirmé que tengo las mejores amigas del mundo, que la hermandad que tenemos es todo, que vivir momentos así no tiene precio y agradezco tanto tanto poder vivirlos. Nada pero nada sería lo mismo sin ustedes. GRACIAS. GRACIAS. GRACIAS. Esto fue más de lo que alguna vez soñé", escribió en sus redes junto a un video en el que se las ve bailando.