Luego de cuatro años de noviazgo, tres de convivencia y una familia ensamblada que armaron con Indiana, Allegra y Sienna -las nenas que tuvo él con Nicole Neumann-, Mica Viciconte y Fabián Cubero estarían esperando su primer hijo. "¡Felicidades! ¡La noticia más esperada! Bebé en camino!", anunció el periodista Lio Pecoraro en las redes sociales junto a una imagen de la pareja y aseguró que en tres semanas lo harán público.



Además, precisó que van a tener un varón. Mientras que Karina Iavícoli reveló que se llama Luca y que la rubia lo contará públicamente en MasterChef. Hasta el momento, ni Mica ni "Poroto" salieron a hacer declaraciones al respecto, pero hace tiempo que manifestaron su deseo de ser padres. "Me gustaría ser mamá pronto", manifestó la exCombate en la pista de Cantando 2020. "Fabi quiere; y si no quiere va a querer. ¡Bah, qué sé yo! Está hablado. Tres años perder, no. Vos me dijiste que sí, ahora...", agregó y aseguró que el mayor problema es encontrar el momento indicado, ya que ambos tenían mucho trabajo.



Desde entonces la pareja protagonizó varios rumores de embarazo que se encargaron de desmentir con mucho humor. "Debo haber tenido diez pibes ya", dijo Mica entre risas semanas atrás. Pero lo cierto es que sus seguidores no tardaron en señalar que la marplatense luce un cuerpo distinto y aunque es muy incipiente, en algunas de las fotos que sube a Instagram se le marca la pancita de embarazada.



Por lo pronto, la rubia se prepara para el debut de MasterChef Celebrity 3, que llegará a la pantalla de Telefe el próximo lunes a las 21:30. "Ahora si puedo gritarrrrrr y decirles que estoy CONFIRMADA para entrar a @masterchefargentina", publicó días atrás en las redes sociales. En el certamen conducido por Santiago Del Moro se enfrentará a Tomás Fonzi, Mery del Cerro, Paula "Peque" Pareto, Gastón Soffritti, Charlotte Caniggia, Marcela "Tigresa" Acuña, Héctor "El Negro" Enrique, José Luis Gioia, Catherine Fullop, Paulo Kablan, Luisa Albinoni, Joaquín Levinton, Vicky "Juariu" Braier, Tití Fernández y Denise Dumas e intentará conquistar los paladares de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato De Santis.



Si bien nunca cocinó en la pantalla chica, Viciconte tiene mucha experiencia en realities. Saltó a la fama en Combate, donde surgió su rivalidad con Flor Vigna; luego participó en varias ediciones del Bailando y durante la pandemia se sumó a Cantando 2020. También hizo teatro y participó en otros ciclos de espectáculos y entretenimiento, pero su objetivo siempre fue enfocarse en la conducción. Por otra parte, luego de años de peleas mediáticas y ante la Justicia, hace tiempo que pudo ponerle paños fríos a su mala relación con Nicole.