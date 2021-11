Wanda Nara compartió una reflexión tras confirmar su separación de Mauro Icardi

El viaje de Wanda Nara sola a Italia, y la publicación de una foto súper sensual en ropa interior, además de eliminar la foto de reconciliación con Mauro Icardi dieron la pauta de que su matrimonio volvió a entrar en crisis. Por eso, el posteo de la mediática en stories tras blanquear su separación fue elocuente: "No olvides que puedes empezar tarde. Comenzar de nuevo. Estar insegura. Actuar diferente. Probar y fallar. ¡Y aun así tener éxito!".La actividad de Wanda en las redes sociales se dio luego de que Yanina Latorre contara que la madre de Francesca (6) e Isabella (5) le confirmó su separación del padre de las nenas. "Hoy a las 7.18 de la mañana me dijo 'sí (estoy separada), estoy bien, sola, trabajando y no quiero saber nada más de nada'".Por otra parte, Yanina Latorre había contado en Los Ángeles de la Mañana los planes de Wanda Nara: "Por ahora se queda en Milán, los nenes (Valentino, Benedicto y Constantino) están de vacaciones con Maxi López, no sé qué receso escolar tienen, se quiere quedar en Italia a trabajar".Empresaria, ante todo, Wanda continuó promocionando sus productos en plena separación ¿definitiva? de Icardi.Por eso, la influencer se disculpó con sus potenciales clientes por no haber hecho antes la campaña publicitaria: "El cybermonday termina mañana, tendría que haber hecho estos videos antes pero bueno, por razones que ya conocen no tuve tiempo de hacerlos"."Gracias por todos los mensajes y los leo siempre. Gracias por tanto amor", cerró Wanda Nara compungida por su ruptura con Mauro Icardi.