Se sinceró acerca de la relación con su ex y lució sus curvas en bikini

En las últimas horas, Floppy Tesouro se encontró con Silvina Luna en un evento, y ambas tuvieron un fuerte intercambio de palabras, que fue visto por todos los presentes.La mamá de Moorea tuvo que salir a aclarar lo sucedido, y admitió que después del viaje que Silvina hizo a Panamá junto a su ex, Rodrigo Fernández Prieto, ella quedó un poco dolida. "La verdad es que soy genuina y lo que hubo fue un intercambio de opiniones, una charla de mujeres. Sé que Silvia y Rodri son amigos y sé el vínculo que tienen pero habíamos tenido una situación y había quedado pendiente de aclarar. A mí me había afectado el viaje a Panamá que hicieron; sabía que eso iba a generar rumores porque ella es una persona pública. Sentí que no había sido cuidadosa y lo hablé. Ella me dijo que no se dio cuenta, yo le dije que no se había puesto en mi lugar", contó.Este martes en una charla con el programa Nosotros a la mañana, Floppy aseguró que el vínculo que mantiene con el papá de su hija es muy bueno a pesar de lo sucedido."Está bueno aclarar también que no hubo conflicto entre ninguno de nosotros. Lo importante es que está todo aclarado, todos en armonía", aseguró.Floppy comenzó una nueva relación hace unos meses con el empresario argentino, Ezequiel Pereira, quien vive en Miami. La modelo estuvo yendo y viniendo desde Argentina a Estados Unidos y por ahora el noviazgo va viento en popa.Mientras tanto, sigue luciendo sus curvas para promocionar bikinis.