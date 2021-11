Yanina Latorre discutió con la China Suárez: “Le dije mocosa impertinente”

Desde que se hizo público el triángulo amoroso entre Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez, Yanina Latorre la encargada de dar la versión de la mediática en Los ángeles de la mañana, criticó duramente a la actriz en más de una oportunidad por haber coqueteado con un hombre que está en pareja. Y aunque en su momento la ex Casi ángeles prefirió guardar silencio, luego de que se diera a conocer su nuevo noviazgo con el empresario Armando Mena Navareño, llamó a la panelista furiosa."¡Es una atrevida! Me dijo de todo. Y yo también. Le dije 'mocosa impertinente. Tengo 50 años. Cerrá la boca. A mí me vas a respetar'. Así arranqué", empezó la esposa de Diego Latorre. Y continuó: "Me reclamó la data que Maite dio ayer, sobre el novio español. Que no me lo negó. Me quería explicar que el chico no estaba de novio. Eso porque ella tiene fama de roba novios, roba maridos".Además, reveló que una de sus fuentes era el influencer Andy McDougal, íntimo amigo de la China, quien le explicó que Mena Navareño no tiene ningún compromiso con otra mujer y le reenvió los mensajes a la actriz. "Ahí me llamó y me dijo '¡qué obsesión tenés conmigo! Estoy podrida de que hagan problemas enteros hablando de mí'. Y le dije 'hacemos programas enteros hablando de Wanda, que es la famosa. Vos sos la tercera en discordia, que se garch. . . el marido'. Eso no me lo negó", reveló Latorre.

"Ella gritaba. Es una soberbia, antipática, seca y maltratadora", señaló la rubia y tildó a la expareja de Benjamín Vicuña de "mala persona". Y lejos de bajar el tono, la discusión tomó más temperatura. "Yo le dije: 'Sos actriz, pero se habla más de tu co . . . que de tu carrera. Lo único que se sabe son todos los tipos que te engrampaste'", manifestó Yanina. Y remató: "'Ahora voy a notar tu consejo dentro de las cosas importantes lo que me dice Yanina Latorre', me dijo. Me re ninguneo. Mientras hablaba, comía. Era más sobradora".Días atrás, Suárez hizo un extenso descargo sobre la forma en la que se trató su vínculo con Icardi en los medios y aseguró que su "inexperiencia" la llevó a salir en más de una oportunidad con hombres que estaban comprometidos. "Lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda. Me ha tocado relacionarme con hombres a lo que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos", señaló.Y continuó: "Una repetición que deja a la luz mi experiencia y sobre todo profunda credibilidad que le di a estos hombres que luego guardaron silencio dejando que me comieran los lobos. Parece que es más creíble para esta sociedad, sabiendo cómo se manejan ellos siempre, que yo sea la mala, la que engaña y no la engañada". Además, señaló que está pagando "el costo de sostener la imagen de una familia feliz", en relación a la familia que formaron Nara e Icardi.