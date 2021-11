Susana Giménez reveló que aún presenta secuelas del Covid-19

Según explicó, y a pesar de que ya hace vida normal, todavía siente las consecuencias que causó el virus en su organismo, que no tienen que ver con su voz o su sistema respiratorio, sino con la memoria.



"La única secuela que me quedó del Covid-19 es que me falla un poco la memoria, alguna palabra que luego aparece. También el pelo se me puso como paja, se cae, me pongo de todo para ponerlo bien", reveló en una entrevista con La Nación.



La diva contó que durante su internación sintió mucho miedo y angustia, y reflexionó sobre la actitud que tomó para encarar su recuperación.

"Es uno el que tiene que ayudar a la enfermedad, no hay otra forma de avanzar. Me contaron que el médico le dijo a mi familia: 'Ahora todo está en ella, que se siente y que tome agua'.



Justamente todo lo que yo no hacía. A mí no me gusta el agua y quería estar acostada, todo mal", contó, pero en un momento hizo un "clic".



"Hasta que dije: ´Si me va a salvar el agua, ok, tomo agua´. Me traían todo el tiempo cuatro vasos juntos, que yo me tomaba sin chistar. De a poco me fui sintiendo mejor, hasta que me fui, después de 12 días internada", añadió.



También comparó ese deseo de regresar a su mansión junto a su familia con los sentimientos que tuvo Mirtha Legrand cuando quedó hospitalizada luego de sufrir una obstrucción coronaria.



"A Chiquita le pasaba lo mismo que a mí, quería irse a su casa y es lógico. Uno cuando está internado extraña su cama, sus almohadas, tus olores a perfume. Pero la Chiqui, que está divina todo el día, no sé cómo hacía hasta para maquillarse estando internada", señaló.



Luego de más de un año alejada de la televisión, la diva será la primera invitada de Marley en "Por el mundo" y a partir del martes 9 a las 23:00 recorrerán Estados Unidos.



A continuación emprenderá un viaje a Europa para encontrarse con Wanda Nara y entrevistarla luego del escándalo que se desató en su matrimonio con Mauro Icardi.



Hasta hace poco, el lugar de encuentro iba a ser la casa familiar de París, pero como la pareja se habría vuelto a separar, podrían cambiar la locación.



NA