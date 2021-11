Wanda recibió mails que confirmarían encuentro entre Mauro y la China

La modelo Wanda Nara habría recibido mails anónimos en los que le aseguran que su marido, el futbolista Mauro Icardi, y la actriz Eugenia "China" Suárez tuvieron un encuentro en un hotel de París el último fin de semana de septiembre.A casi un mes de que Wanda Nara hiciera público su enojo por haber encontrado los mensajes que intercambiaban Icardi y la China Suárez, la mediática habría recibido nuevas pruebas que dejan expuesto a su marido, al que hace pocos días había perdonado."A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle… Detalles que solo podrían saber la China e Icardi, la verdad", contó la panelista Yanina Latorre en "Los ángeles de la mañana".Y continuó: "Los mails tienen lujo de detalle. Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París, en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje".En esa versión aparece involucrado Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, quien fue señalado como el "cómplice" de Icardi en su infidelidad cuando Wanda y su hermana habían viajado junto a sus hijos a Italia.Por otra parte, la crisis matrimonial de la empresaria y el deportista llevó a muchas mujeres a solidarizarse con ella. Y al parecer, la China no es vista con buenos ojos entre las "botineras" -como se le dice a las esposas de los futbolistas-, porque Icardi no sería el único con el que se escribía."Hay cuatro botineras, que no voy a decir los nombres... Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación. Son todos jugadores de la Selección. Estas botineras se comunicaron con Wanda y le mandaron videitos de la China Suárez practicando la autosatisfacción", contó Latorre."No todas estas botineras reaccionaron como Wanda. Unas se fueron, otras se quedaron. Una de las botineras comparte agencia con la China Suárez", agregó la panelista, quien dijo que el lunes por la tarde discutió por teléfono con la China y la tildó de "mala persona".