A días de que Alejandra Maglietti y Wanda Nara se cruzaran en medio del escándalo por el coqueteo virtual de Mauro Icardi y China Suárez, la panelista se disfrazó de Cruella de Vil para Halloween y se puso en el papel de villana.Antes de que comenzara el festejo de Noche de Brujas, la rubia lució al aire libre su disfraz en el que se destaca un body blanco y negro a tono con unas botas de caña alta, unas medias de red coronadas por una liga roja y un abrigo que simula ser de piel.Lo más impactante resultó su peluca, también bicolor, su espectacular make up y su actitud luciendo su sensual look."¿No es una bomba el make up que me hicieron?", preguntó, contenta por el resultado.