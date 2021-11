Graciela Alfano reveló una experiencia íntima que le dio “placer inolvidable”

Días atrás, Graciela Alfano reveló un pedido íntimo que le hizo una expareja, y reconoció que la experiencia la disfrutó mucho más de lo que ella pensaba.



Invitada al programa Soy tan biutiful en Radio Pop, Graciela Alfano fue consultada por una fantasía sexual que le cumplió a una expareja. “Una pareja que tuve quería experimentar un trío conmigo y otro hombre. Enseguida le dije que sí”, afirmó la exvedette.



“La idea me pareció fantástica. Ver a estos dos hombres divinos, disfrutándose entre ellos, me encantó, descubrí una zona en mí que no conocía. Me encantó la experiencia. Había escuchado a Madonna dar una nota en donde contó sobre esta experiencia sexual, y cuando pude probarla fue algo inolvidable”, manifestó.



Por último, contó cómo se sintió con la situación: “Estaba zarpada, como loca, me dio placer viéndolos a ellos dos teniendo sexo. Ya habíamos tenido una experiencia con mi expareja junto a una chica. Pero esta experiencia me encantó. No voy a dar el nombre porque esta pareja que tuve es conocida”, admitió.

Fuente: Exitoína