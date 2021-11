Aseguran que Zaira Nara está en crisis con su esposo por culpa de Wanda e Icardi

Algunas semanas atrás estalló el escándalo por infidelidad entre Wanda Nara y Mauro Icardi debido a una historia que subió la modelo donde decía: “Otra familia más que te cargaste por zorra”. Tras varios rumores se supo que la tercera en discordia era la China Suárez, quien había mantenido conversaciones con el futbolista a través de Telegram. Ahora, un nuevo giro en el “WandaGate” estaría poniendo en jaque la relación de Zaira Nara con su esposo.La modelo y conductora estaría pasando por un mal momento en la pareja debido al escándalo por infidelidad de su hermana y el futbolista ya que recientemente su marido, Jakob Van Plessen, fue involucrado en la historia.En diálogo con Marcelo Polino en Radio Mitre, Amalia Granata contó que Zaira Nara está muy enojada con su pareja: “Justo fue cuando Wanda y Zaira se fueron a Milán de paseo. ¡Qué justo, no!”. De esta manera la diputada contó que el empresario fue una especie de cómplice de lo que sucedió entre la empresaria y el jugador del PSG.“Porque lo virtual tiene otra condena que lo presencial, claro”, declaró Rodrigo Lussich y los panelista en el programa El show de los escandalones que se emite por la pantalla de América.En dicho programa el periodista de espectáculos contó lo que sucedió en Europa y qué ingerencia tuvo el esposo de Zaira Nara en el escándalo de infidelidad entre Wanda, Mauro y la China Suárez.“Zaira no lo va a perdonar a Jakob. Siente que se mandó una fea y que era cómplice de algo que ella odia: el engaño”, declaró Lussich y agregó: “Apareció este tipo, el de la boina. Con Mauro ya había una relación dudosa, porque Mauro le copió todo el look. Sobre todo, la boina”.Y sumó: “Le copió el look sojero, pero con el tiempo Icardi prefirió el look pajero, que le salió bastante fácil. Pero este le hacía la gamba cuando fueron a París. Nosotros insistimos que lo de la China e Icardi fue un cuerno presencial”.“No se van a separar, pero el fin de semana la pasaron feo. Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí”, indicaron en el programa.