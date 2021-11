Ricardo Montaner sobre el sexo del bebé de Evaluna: “Me gana la impaciencia”

El mundo del espectáculo internacional se vio totalmente conmovido cuando la hija de Ricardo Montaner, Evaluna, publicó un video junto a su marido Camilo, anunciando que iban a ser papás. Dejando de lado los tradicionalismos, la pareja de cantantes optó por contar la novedad con una canción llamada Índigo. Ese peculiar nombre fue el que eligieron para nombrar a su primer hijo.Una de las cuestiones que resultaron más impactantes es que los dos decidieron que no quieren saber el sexo del bebé hasta el momento del nacimiento. La realidad es que consideran que el amor que sienten es suficiente y no cambiaría por nada del mundo saber el sexo. Es por eso que eligieron un nombre unisex para nombrarlo apenas nazca.Si bien todos apoyaron la particular decisión del matrimonio, a Ricardo Montaner le hizo un poco de ruido. A pesar de todo confía en los dos y está más que de acuerdo con lo que optaron. De todas formas, se ve que de vez en cuando se pone un poco ansioso por saber el sexo de su primer nieto. Fue así como lo comunicó en sus redes sociales, con una tierna foto de la panza de Evaluna.“Un pequeño pez está rondando en esa panza. Esperando a Índigo. Yo creo que es nena, pero si es varón, igual lo voy a amar entrañablemente. A veces, me gana la impaciencia”, escribió el artista.