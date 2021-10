Mejora el estado de salud de Pata Villanueva: sigue en terapia

Una semana atrás, Pata Villanueva fue internada en el Hospital Alemán por una hemorragia digestiva. Y luego de que le realizaran una colostomía, todo indicaba que se evolución era favorable. De hecho, la llegaron a pasar a una habitación común, donde la acompañaban sus hijos Agostina Cavallero y Robertino y Bernardita Tarantini. Pero el pasado viernes su cuadro se agravó y la volvieron a trasladar a terapia intensiva.



Según había contado Ángel De Brito en Los ángeles de la mañana, “está en estado crítico” y tanto su familia como sus amigos están pidiendo una cadena de oración. “Lamentablemente no está bien. Ayer la iban a intervenir, tuvo una infección generalizada, así que está complicada. Los médicos están haciendo todo lo posible para sacarla adelante”, precisó el periodista.



Este domingo, Robertino Tarantino en un breve diálogo con Teleshow precisó que la salud de su madre evoluciona favorablemente. “Está mejor que los días atrás y va en carrera a lo positivo si sigue así”, expresó.



Evelyn Von Brocke contó en Intrusos que la actriz por momentos está lúcida, consciente de lo que le está pasando y habla con sus familiares. Y que se sospecha que contrajo una bacteria intrahospitalaria a través de la herida que le quedó a abierta luego de sufrir un accidente en su casa de Punta del Este por el que permaneció un mes internada en un clínica ubicada en el departamento de Maldonado.



Cabe recordar que en febrero último la ex modelo tuvo un accidente doméstico en su casa de vacaciones de Punta del Este y estuvo en coma durante varios días por una fractura de cráneo. En ese entonces, desde su entorno aseguraron que “fue un milagro que estuviera con vida” después de la caída de las escaleras, y al mes siguiente fue sometida a una operación de reconstrucción de cráneo para reemplazar el hueso craneal. Como su evolución fue favorable, sus hijos decidieron que volviera a la Argentina, lugar de residencia de todos ellos, para poder ayudarla durante el postoperatorio y la rehabilitación.



En julio, casi cinco meses después de aquel momento, había reaparecido en las redes gracias al posteo de uno de sus hijos. “El mejor regalo que podría pedir en mi cumpleaños: Mamita jugando un partidazo”, escribió en ese entonces Robertino junto a la foto en la que se la veía a Pata con anteojos de sol, acostada en la cama y sonriente ante el abrazo de sus hijos. “¡Ya vamos a estar bailando muy pronto juntos! Gracias por existir y por esa fuerza que da cátedra ¡Te amamos!”, cerró el joven en la publicación.



Pata se encontraba de vacaciones cuando sufrió el terrible accidente que la puso al borde de la muerte. Había vuelto de una cena y estaba sola en su vivienda de La Barra, cuando se cayó de la escalera. Algo similar le había ocurrido hacía un año, cuando sólo sufrió lesiones leves. Por suerte, Villanueva no perdió el conocimiento y pudo pedirle ayuda a una vecina, que fue la que se encargó de llamar al servicio de emergencias médicas para que la asistieran. Aunque en un primer momento el panorama no resultaba nada alentador, la ex modelo dio batalla y logró revertir la situación.