Jorge Rojas en Elonce TV: “Estoy agradecido de tener otra oportunidad musical”

Viaje por Latinoamérica



Regreso a los escenarios

El programa Peña Entre Todos, tuvo una emisión especial dada la presencia en exclusiva de Jorge Rojas, el reconocido cantautor, compositor y productor argentino. Durante el diálogo con el conductor Francisco Cuestas, el artista hizo un repaso de su carrera y se explayó sobre sus nuevas canciones grabadas en Latinoamérica, las dificultades durante las restricciones por la pandemia y la emoción de pisar nuevamente los escenarios. Además, sorprendió a los espectadores y cantó en vivo sus temas.“Durante la pandemia, me encontré con actividades en mi casa que antes no hacía. Con las giras, uno pasaba poco tiempo y se lo dedicaba a estar con la familia. Con la cuarentena me encontré con lo que se necesita día a día para mantener una casa”, expresó ael artista.“Los primeros meses fueron duros, no terminaba de adaptarme y me preocupe por aprender mucho. Volví a ese amor de la infancia, de estar en pleno contacto con la naturaleza, comencé a pensar, cómo de qué manera podíamos empezar a contribuir desde mi casa, con pequeñas acciones, para nuestro planeta, que es el único que tenemos y debemos cuidarlo”, dijo.Seguidamente agregó: “hay acciones que llegaron para quedarse y con la familia decidimos priorizarlas, más allá de la cuarentena. Estamos trabajando en nuestros propios alimentos, cuidando la tierra, ordenándonos y participar activamente en los movimientos para lograr que la gente tome conciencia para poder parar el cambio climático que no está haciendo daño y no le encontramos salida”.A la vez, Rojas contó que durante ese tiempo le fue “difícil escribir” canciones. “Emocionalmente no me sentía bien, la angustia, la incertidumbre, el miedo que generaba, me hacía mal. Además, mis seres queridos estaban lejos y eso me afectó”. De a poco “encontramos el camino a la convivencia con la enfermedad, tratar de infórmanos mejor y cuidarnos, eso hizo que se destrabe la parte emocional y vuelva a escribir, componer y fue muy lindo”.“En 20 días escribí una docena de canciones. Estaba todo guardado y de repente salió. Este disco tiene la carga de ese viaje por Latinoamérica para enriquecer mi música, pero también sobre este momento que vivimos en nuestras vidas”, relató.Después de un viaje introspectivo y de aprendizaje por diversos lugares de América Latina, logró hacer canciones inéditas con un abanico rítmico diverso, construcciones distintas a las que estaba acostumbrado y letras con detalles diferentes.“La búsqueda estuvo centrada por el lado del cantor y del compositor. Quise ampliar, estudiar y trabajar en una etapa nueva de la composición. Creo que se pueden romper los moldes y hacer otro tipo de canciones”, contó.El artista volvió a pisar un escenario, luego de la pandemia, en el mes de septiembre.Acompañado de toda su banda y con una importante puesta en escena para cantó sus clásicos y presentó sus nuevas canciones.“El primer concierto fue muy difícil para mí. Tenía un nudo en la garganta cada dos canciones. Sentía mucho y se me venían muchas cosas a la cabeza, fue difícil no estar con el público por tanto tiempo”, expresó.Seguidamente, Rojas mencionó “la música me hace feliz individualmente. Cada vez que compongo una canción, soy muy feliz. Pero después necesitamos de la otra parte para que se entienda que escribimos, que transmitimos. Ahí nos dimos cuenta de la falta que nos hizo”, comentó. “Para la segunda noche, ya estuve mejor emocionalmente y comencé a disfrutar más”.Luego de Rosario, Jorge visitó Córdoba y Salta. El próximo concierto será en Buenos Aires.“Siempre soy una persona agradecida, pero hoy, después tener una nueva oportunidad, estoy muy feliz, agradecido con la vida y el público que nos sigue apoyando”, reflexionó.