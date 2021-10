El descargo de Ivana Nadal tras ser acusada de haberse ido de un bar sin pagar

En las últimas horas, Ivana Nadal quedó envuelta en una fuerte polémica. Esta vez fue por la denuncia de una joven que contó en las redes sociales que la influencer se habría ido sin pagar del bar en el que trabaja como mesera.“Ayer fue Ivana Nadal a comer a mi laburo y ¿pueden creer que se fue sin pagar y lo tuvimos que pagar nosotras?”, escribió la usuaria de nombre Candela en su cuenta de Twitter. El mensaje, minutos después, fue eliminado, ya que la modelo se contactó con la moza para explicarle la situación. “Hola Cande. ¿Todo bien? ¿Vos hiciste un tuit donde dijiste que yo me fui de un restaurante sin pagar y lo tuviste que poner vos?”, comenzó preguntando, la actriz.Y luego, agregó: “Quería saber dónde trabajabas y cuánto habías pagado, porque el único lugar donde fui fue una invitación. Pero si te lo hicieron pagar pasame tu cuenta y listo, ningún problema”.Acto seguido, la respuesta de la denunciante fue: “Cuando te fuiste nos preguntaron qué pasó con esa mesa y que igual tenías que pagarla. Empezaron a arrobar a Ángel De Brito... Ya está, ya terminó. Me empezó a hablar gente y me dio miedo. No quiero quilombo”.Entonces, sin entender muy bien lo que había pasado, Ivana Nadal le consultó al amigo que la había invitado a comer gratis a dicho restaurante y él le confirmó que la empleada del lugar había mentido con la acusación.Horas más tarde, en un video que grabó mirando a cámara, Ivana contó que recibió varias agresiones por lo ocurrido de parte de personas que la acusaban de poner en riesgo el trabajo de la mesera. “La chica no perdió su trabajo, si prestan atención, yo le digo a mi amigo, que es quien me invitó al bar, que quien debía tener un llamado de atención es quien no le avisó que yo era invitada, pero eso ella lo sabía”, sostuvo. “La chica no se quedó sin trabajo y no tuvo que poner plata de su sueldo”, agregó.Recordemos que, meses atrás, la también presentadora de televisión estuvo envuelta en otro escándalo. Había hecho un canje de ollas pero la vendedora sintió que no cumplió con las expectativas y le exigió que se las devolviera. La mediática aceptó pero la escracharon por dárselas “sucias y rayadas”.A través de sus historias, la influencer dio detalles del acuerdo que hizo con esta joven: “Instagram se utiliza para hacer canjes y trabajos pagos, algunos productos me gustan y algunas empresas me sirven, puede ser con una aerolínea o con hospedaje. Bueno, en este caso fueron unas ollas de Essen y lo que más quería era generar una alianza con esta mujer que me pareció muy dulce y quería ayudarla de corazón, que tuviera millones de seguidores y que pueda vender todas las ollas”.Luego, Ivana agregó: “En lugar de pedirle dinero, yo le pedí que me mande unas ollas, con sus complementos y ella decidió mandarme una cosa más de regalo, súper agradecida”. Entonces acordaron que hiciera un posteo y cuatro historias para promocionar un sorteo de ollas y que Shirley pudiera ganar muchos seguidores en Instagram.“Hice el sorteo y como ella no se quedó conforme con los seguidores que ganó, tenía otras expectativas, decidió mandarme a mí, por medio de mi representante Josefina, millones de mensajes con insultos, maltratos, pidiendo las ollas de nuevo, diciendo que no iba a hacer el sorteo”, explicó la modelo.