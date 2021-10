Megafiesta de disfraces y grandes figuras en el cumpleaños de Emilia Mernes

Este viernes Emilia Mernes cumplió 25 años y lo celebró a lo grande. Inspirada en Halloween, la artista del momento festejó con una megafiesta de disfraces a la que fueron las figuras del momento.La cantante oriunda de Nogoyá, se disfrazó de Cleopatra para recibir a sus amigos en su exclusivo festejo donde no faltó la música. Durante la noche sopló las velitas en una torta decorada con telas de arañas y fantasmas en tonalidades naranjas grises y negras.Entre los presentes se destacaron María Becerra, que se disfrazó de momia; Rusher King de Grinch; Lola Índigo de Caperucita Roja, Delfina Chaves de Leelo Dallas (personaje de El Quinto Elemento), y Lizardo Ponce como un vaquero.También estuvieron el Duki que apareció sin disfraz, Lit Killah como Chuky, Tiago PZK como muerto al estilo ‘Día de los Muertos’, Big One de pirata y El Demente de extraterrestre.La China Suárez no pega una. A horas de haber aterrizado en la Argentina, protagonizó un nuevo escándalo “amoroso” que le valió fuertes críticas. La polémica se desató por comentarle una foto a Emilia Mernes, a quien vinculan sentimentalmente con Duki. Le dejó emojis de fueguitos y caritas con ojos de corazones y los fans de la entrerriana no se la dejaron pasar.“La inexperta que se tiró a dos tipos casados”, “Ya estás vieja, andá a cuidar a las bendis”, “China no quieras andar con los novios de todas. Un límite te pido”, “Con el Duko no, China”, “Ya le querés el novio”, “China alert. Escondan sus novios”, “Emilia, cuidado con esta rata”, fueron algunos mensajes que sobresalieron entre las 333 personas que reaccionaron a su comentario.