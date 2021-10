Evangelina Anderson volvió a la Argentina después de tres años y sin su familia

En las últimas horas, la modelo sorprendió con un misterioso mensaje a través de sus redes sociales donde indicó que estaba viajando al país después de tres años. Sin embargo sus seguidores se sorprendieron porque lo hizo sin sus hijos y su marido, Martín Demichelis.



Instalada en el exterior desde hace un tiempo, hace dos años Anderson se mudó a Alemania donde atravesó la pandemia del coronavirus junto a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma y su marido. Mediante unas misteriosas historias de Instagram, la modelo dio a conocer que, por primera vez en mucho tiempo iba a realizar un viaje en soledad “a un país que extrañaba mucho”.



“Bueno, esto lo voy a subir en unos días porque es sorpresa y si no, se arruina...”, escribió mostrándose junto a su perro negro en brazos. Manteniendo la incógnita en sus declaraciones, agregó: “En unos días sabrán adónde estoy yendo”.



Tras sus primeras stories, Evangelina despertó la curiosidad de sus seguidores, deseosos de saber por qué mantenía tanto misterio por su nuevo viaje. Continuando con sus publicaciones, la pareja de Demichelis fue dando algunas pistas como una imagen en la que se apreció su ingreso al aeropuerto de Frankfurt y otra de ella junto a su valija esperando por abordar el vuelo.



“Me voy de viaje a un lugar que no voy desde hace tres años. Por primera vez viajo sola sin mis hijos. Se quedan con Demi porque tienen cole”, explicó más adelante manteniendo el secreto sobre el destino. Sin embargo, en el siguiente video que publicó dio detalles reveladores: “Por fin liberaron la entrada en un país que extraño mucho”.



Ante sus últimas declaraciones, las especulaciones sobre el rumbo que tomaría quedaron esclarecidas y comentó que se estaba dirigiendo a Argentina luego de tres largos años. Pero, el interrogante sobre el motivo de su visita al país sin su familia siguió despertando la curiosidad de los internautas.



Ante la insistencia de los usuarios, Evangelina reveló porqué decidió realizar este viaje después de tanto tiempo y era por un motivo muy especial. “El 28 de octubre es el cumple de mi papá”, contó. De esta manera, aprovechó el viaje para reencontrarse con su familia y a sus amigos y a sus seres queridos, a quienes hacía mucho tiempo que no veía debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus.



Con el panorama de su trayecto esclarecido, la modelo aprovechó las 14 horas que separan al aeropuerto de Frankfurt con el de Ezeiza para mantener informados a sus seguidores de cómo iba disfrutando de la travesía. Tras mostrar la comida que le dieron en el avión, explicó cuáles son los requisitos para entrar al país: “Me pidieron el certificado completo de vacunación y PCR negativo”.



Más adelante manifestó la emoción que sentía al acercarse y, a través de unas bellas tomas del amanecer, escribió en una nueva storie: “Buenos días... ¡ya casi llegando! Estoy muy emocionada, nadie de mi familia sabía que estoy acá”. Por eso, aclaró: “Estas historias las estoy subiendo porque ya estoy con ellos”.



Una vez que bajó del avión, se refirió a la ola de calor con la que se encontró: “No me esperaba esto, estoy llena de ropa, me tuve que sacar todo acá en el auto de mi amigo”. Finalmente, volvió a expresar la alegría que sentía al estar de vuelta en Argentina y poder compartir unos días con su familia. “Tres años hace que no vengo, estoy muy emocionada y nerviosa porque voy a sorprender a mi mamá y a mi papá, nadie sabe que vine”.