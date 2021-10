Calu Rivero y Anita Co declararán como testigos en el juicio contra Darthés

Las actrices Calu Rivero y Anita Co declararán como testigos en el juicio que a partir del 30 de noviembre próximo se llevará adelante en Brasil contra el actor Juan Darthés, a raíz de la denuncia por violación presentada por Thelma Fardin."Quiero instalar la perspectiva de género en materia de daños", afirmó la modelo y actriz Calu "Dignity" Rivero, que al ver cómo Anita ganó el expediente por daños y perjuicios, decidió optar por su misma defensa y ambas serán representadas por la abogada Raquel Hermida, quien trabajará junto a la especialista en derecho civil Marcela Arvia.Hermida aseguró que "seguramente en el inicio del juicio hablará primero Thelma y por la tarde las testigos: a las 14:30, Calu Rivero; y a las 16, Anita Co".Darthés se encuentra en Brasil desde 2019, país en el que nació y por el que tiene la doble nacionalidad.Desde la parte acusatoria creen que fue la estrategia para evitar una posible extradición a Nicaragua, donde tramita la causa original por violación.Pero en Brasil se abrió también un expediente: el proceso judicial por el caso de Fardin —actualmente en secreto de sumario— fue denunciado por el Ministerio Público y el juicio, aceptado por un magistrado de la séptima sección judicial de San Pablo.Anita Co fue sobreseída en mayo por la causa de injurias iniciada en febrero del 2018, luego de que denunciara a Darthés por acoso cuando compartían elenco en "Gasoleros".La decisión final fue tomada por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 9 de la Ciudad de Buenos Aires.Por otro lado, cuando Calu Rivero acusó al actor por acoso sexual y no presentó denuncia ante la justicia, Darthés comenzó en 2017 una demanda civil contra ella por daños y perjuicios además de "manchar su buen nombre y honor".La defensa legal de las actrices informó que se realizarán pericias psicológicas y psiquiátricas como parte del plan para probar el abuso sexual. ."Calu dijo ´yo también quiero luchar, no quiero que esto termine por un tecnicismo civil, quiero ganar el expediente que me inició Darthés de daños y perjuicios, quiero sentar jurisprudencia ´", afirmó Hermida.Thelma Fardin declarará primero en el juicio y afirmó que tendrá intenciones de escuchar a los testigos, pero que no es seguro.